Росавиация продлила ограничение работы аэропортов на юге России до 19 мая
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России до 19 мая 2022 г. 03:45 мск, сообщили в ведомстве. Ведомство продляет ограничения с начала военной операции российских войск на Украине в 12-й раз.
Введенные после начала спецоперации на Украине 24 февраля ограничения по-прежнему затрагивают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
11 мая РИА «Новости» сообщали, что авиакомпания S7 из-за ограничений работы аэропортов приостановила до 23 июня продажи на рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь. Билеты на перелеты из Москвы в Воронеж, Белгород, Брянск, Липецк в системе бронирования S7 отменены до конца сентября.