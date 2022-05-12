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Росавиация продлила ограничение работы аэропортов на юге России до 19 мая

Ведомости

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России до 19 мая 2022 г. 03:45 мск, сообщили в ведомстве. Ведомство продляет ограничения с начала военной операции российских войск на Украине в 12-й раз.

Введенные после начала спецоперации на Украине 24 февраля ограничения по-прежнему затрагивают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

11 мая РИА «Новости» сообщали, что авиакомпания S7 из-за ограничений работы аэропортов приостановила до 23 июня продажи на рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь. Билеты на перелеты из Москвы в Воронеж, Белгород, Брянск, Липецк в системе бронирования S7 отменены до конца сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных