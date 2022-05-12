Росавиация продлила ограничение работы аэропортов на юге России до 19 мая

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России до 19 мая 2022 г. 03:45 мск, сообщили в ведомстве. Ведомство продляет ограничения с начала военной операции российских войск на Украине в 12-й раз.