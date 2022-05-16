В Санкт-Петербурге отменят масочный режим и другие ковидные ограничения

В эфире «Радио России – Санкт-Петербург» Беглов заявил, что власти обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить ограничения, которые действуют до 15 июня 2022 г. По данным губернатора, за последний месяц заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%. Беглов отметил, что требование о ношении масок в городе будет иметь рекомендательный характер.