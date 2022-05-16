В Санкт-Петербурге отменят масочный режим и другие ковидные ограничения
Власти Санкт-Петербурга обратились в Роспотребнадзор с просьбой отменить масочный режим и другие коронавирусные ограничения, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
В эфире «Радио России – Санкт-Петербург» Беглов заявил, что власти обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить ограничения, которые действуют до 15 июня 2022 г. По данным губернатора, за последний месяц заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%. Беглов отметил, что требование о ношении масок в городе будет иметь рекомендательный характер.
«Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохраним. В людных местах они оправданы», – сказал Беглов.
16 мая о решении оперштаба отменить ковидные ограничения сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в субъекте заболеваемость снизилась до 30 человек в сутки, что и позволило пойти на такой шаг. «Остается рекомендованным ношение средств защиты органов дыхания в закрытых помещениях и при массовом скоплении людей», – написал в своем Telegram-канале Старовойт.
По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 мая, в России за сутки выявлено 4543 новых случаев заболевания коронавирусом, 89 человек скончались, 1127 госпитализировано. В Санкт-Петербурге за сутки заболело 334, умерло 10 человек.