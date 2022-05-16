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В Санкт-Петербурге отменят масочный режим и другие ковидные ограничения

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Власти Санкт-Петербурга обратились в Роспотребнадзор с просьбой отменить масочный режим и другие коронавирусные ограничения, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

В эфире «Радио России – Санкт-Петербург» Беглов заявил, что власти обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить ограничения, которые действуют до 15 июня 2022 г. По данным губернатора, за последний месяц заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%. Беглов отметил, что требование о ношении масок в городе будет иметь рекомендательный характер.

«Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохраним. В людных местах они оправданы», – сказал Беглов.

16 мая о решении оперштаба отменить ковидные ограничения сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в субъекте заболеваемость снизилась до 30 человек в сутки, что и позволило пойти на такой шаг. «Остается рекомендованным ношение средств защиты органов дыхания в закрытых помещениях и при массовом скоплении людей», – написал в своем Telegram-канале Старовойт.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 мая, в России за сутки выявлено 4543 новых случаев заболевания коронавирусом, 89 человек скончались, 1127 госпитализировано. В Санкт-Петербурге за сутки заболело 334, умерло 10 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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