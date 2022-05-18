Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 25 мая

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 южных аэропортов России до 25 мая, говорится на сайте ведомства. Ограничение было введено в день начала спецоперации России на Украине — 24 февраля. Ведомство продляет ограничения с начала военной операции российских войск на Украине в 13-й раз.