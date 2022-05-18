Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 25 мая
Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 южных аэропортов России до 25 мая, говорится на сайте ведомства. Ограничение было введено в день начала спецоперации России на Украине — 24 февраля. Ведомство продляет ограничения с начала военной операции российских войск на Украине в 13-й раз.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.
Авиакомпаниям рекомендовали использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме, добавили в Росавиации.
11 мая «РИА Новости» сообщали, что авиакомпания S7 из-за ограничений работы аэропортов приостановила продажи на рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь до 23 июня. Билеты на перелеты из Москвы в Воронеж, Белгород, Брянск, Липецк в системе бронирования S7 отменены до конца сентября.