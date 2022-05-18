В российских школах предложили ввести трудовое воспитание

Госсовет Удмуртии предложил разработать на федеральном уровне нормативные акты для выстраивания системы трудового воспитания в школах. По их мнению, нужно обязать учеников участвовать в общественно полезном труде в зависимости от возраста — для этого можно привлекать близлежащие предприятия. Дети могут работать в школьных мастерских, технопарках, ученических производственных бригадах, трудовых отрядах, летних лагерях труда и отдыха и других организациях.