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Общество

В российских школах предложили ввести трудовое воспитание

Ведомости

Депутаты Госсовета Удмуртии обратились к Госдуме и правительству с предложением развивать в школах трудовое воспитание, с такой инициативой выступила фракция «Единой России», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя фракции Елену Дербилову.

В основных тезисах документа говорится, что труд — это одно из главных средств развития психики и нравственных установок личности, без него нельзя говорить о всестороннем развитии . Правильно организованный труд формирует в человеке трудолюбие, коллективизм, взаимодействие, дисциплинированность, инициативность, указано в документе.

Депутаты напомнили об опыте советского школьного образования и выразили сожаление, что после реформ в этой сфере целью образования стало «предоставление образовательных услуг». По их словам, школьников перестали привлекать «даже к элементарному обслуживающему труду», например, уборке в классах, дежурству в столовой, а в деревнях дети больше не работают на пришкольном участке.

Госсовет Удмуртии предложил разработать на федеральном уровне нормативные акты для выстраивания системы трудового воспитания в школах. По их мнению, нужно обязать учеников участвовать в общественно полезном труде в зависимости от возраста — для этого можно привлекать близлежащие предприятия. Дети могут работать в школьных мастерских, технопарках, ученических производственных бригадах, трудовых отрядах, летних лагерях труда и отдыха и других организациях. 

С 1 сентября в первых классах российских школ начнется преподавание исторического просвещения. В конце марта председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил воспевать в школах славу России и ее государственные символы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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