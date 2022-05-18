В российских школах предложили ввести трудовое воспитание
Депутаты Госсовета Удмуртии обратились к Госдуме и правительству с предложением развивать в школах трудовое воспитание, с такой инициативой выступила фракция «Единой России», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя фракции Елену Дербилову.
В основных тезисах документа говорится, что труд — это одно из главных средств развития психики и нравственных установок личности, без него нельзя говорить о всестороннем развитии . Правильно организованный труд формирует в человеке трудолюбие, коллективизм, взаимодействие, дисциплинированность, инициативность, указано в документе.
Депутаты напомнили об опыте советского школьного образования и выразили сожаление, что после реформ в этой сфере целью образования стало «предоставление образовательных услуг». По их словам, школьников перестали привлекать «даже к элементарному обслуживающему труду», например, уборке в классах, дежурству в столовой, а в деревнях дети больше не работают на пришкольном участке.
Госсовет Удмуртии предложил разработать на федеральном уровне нормативные акты для выстраивания системы трудового воспитания в школах. По их мнению, нужно обязать учеников участвовать в общественно полезном труде в зависимости от возраста — для этого можно привлекать близлежащие предприятия. Дети могут работать в школьных мастерских, технопарках, ученических производственных бригадах, трудовых отрядах, летних лагерях труда и отдыха и других организациях.
С 1 сентября в первых классах российских школ начнется преподавание исторического просвещения. В конце марта председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил воспевать в школах славу России и ее государственные символы.