Орешкин анонсировал решение по индексации соцвыплат на следующей неделе

Ранее в этом году власти дополнительно проиндексировали пенсии на 8,6%. С 1 января этого года пенсии были увеличены на 5,9%, однако на фоне роста инфляции до рекордных за шесть лет 8,39% Путин поручил провести дополнительную индексацию.