Орешкин анонсировал решение по индексации соцвыплат на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание госсовета по социальной политике, на котором будет решен вопрос индексации социальных выплат, сообщили 19 мая «РИА Новости» со ссылкой на помощника президента Максима Орешкина.
16 марта Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. На совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов президент заявил, что все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время.
Ранее в этом году власти дополнительно проиндексировали пенсии на 8,6%. С 1 января этого года пенсии были увеличены на 5,9%, однако на фоне роста инфляции до рекордных за шесть лет 8,39% Путин поручил провести дополнительную индексацию.