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Орешкин анонсировал решение по индексации соцвыплат на следующей неделе

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание госсовета по социальной политике, на котором будет решен вопрос индексации социальных выплат, сообщили 19 мая «РИА Новости» со ссылкой на помощника президента Максима Орешкина.

16 марта Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. На совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов президент заявил, что все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время.

Ранее в этом году власти дополнительно проиндексировали пенсии на 8,6%. С 1 января этого года пенсии были увеличены на 5,9%, однако на фоне роста инфляции до рекордных за шесть лет 8,39% Путин поручил провести дополнительную индексацию.

Ранее по теме: «Известия» узнали о возможном повышении МРОТа и прожиточного минимума на 9%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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