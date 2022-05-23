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Общество

ООН заявила о росте числа беженцев в мире до 100 млн

Ведомости

Количество беженцев в мире превысило отметку в 100 млн человек, сообщили в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В агентстве уточнили, что эта цифра показывает число людей, «вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушений прав человека и преследований».

В управлении уточнили, что из 100 млн 53 млн человек поменяли место жительства внутри своих стран, спасаясь от конфликтов. К концу 2021 г. число беженцев в мире достигло отметки в 90 млн человек, на вынужденную миграцию повлияли насилие и затяжные конфликты в Эфиопии, Буркина-Фасо, Мьянме, Нигерии, Афганистане и Демократической Республике Конго. По данным УВКБ, спецоперация на Украине в этом году привела к перемещению внутри страны 8 млн человек, покинули страну около 6 млн беженцев.

«Сто миллионов – суровая цифра, отрезвляющая и тревожная в равной мере. Это рекорд, который никогда не должен был быть установлен. Это должно послужить тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, вынуждающих невинных людей покидать свои дома», – отметил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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