ООН заявила о росте числа беженцев в мире до 100 млн
Количество беженцев в мире превысило отметку в 100 млн человек, сообщили в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В агентстве уточнили, что эта цифра показывает число людей, «вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушений прав человека и преследований».
В управлении уточнили, что из 100 млн 53 млн человек поменяли место жительства внутри своих стран, спасаясь от конфликтов. К концу 2021 г. число беженцев в мире достигло отметки в 90 млн человек, на вынужденную миграцию повлияли насилие и затяжные конфликты в Эфиопии, Буркина-Фасо, Мьянме, Нигерии, Афганистане и Демократической Республике Конго. По данным УВКБ, спецоперация на Украине в этом году привела к перемещению внутри страны 8 млн человек, покинули страну около 6 млн беженцев.
«Сто миллионов – суровая цифра, отрезвляющая и тревожная в равной мере. Это рекорд, который никогда не должен был быть установлен. Это должно послужить тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, вынуждающих невинных людей покидать свои дома», – отметил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.