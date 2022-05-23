ООН заявила о росте числа беженцев в мире до 100 млн

В управлении уточнили, что из 100 млн 53 млн человек поменяли место жительства внутри своих стран, спасаясь от конфликтов. К концу 2021 г. число беженцев в мире достигло отметки в 90 млн человек, на вынужденную миграцию повлияли насилие и затяжные конфликты в Эфиопии, Буркина-Фасо, Мьянме, Нигерии, Афганистане и Демократической Республике Конго. По данным УВКБ, спецоперация на Украине в этом году привела к перемещению внутри страны 8 млн человек, покинули страну около 6 млн беженцев.