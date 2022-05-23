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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда имени Генриха Бёлля»

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации «Фонд имени Генриха Бёлля», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Генпрокуратурой РФ по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории страны деятельности международной неправительственной организации Heinrich-Bo ll-Stiftung e. V. (Heinrich Bo ll Stiftung, "Фонд имени Генриха Бёлля")», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация о принятом решении направлена в Минюст для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования. 

Фонд имени Генриха Бёлля — немецкая неправительственная организация, связанная с немецкой партией «Союз 90/Зеленые». Она осуществляет и поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества, политического образования, социально-политической активности и ответственности, прав человека, международного диалога и экологии. Фонд носит имя немецкого писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля. Отделения организации работают во всех федеральных землях Германии и во многих странах мира, в том числе в России (в Москве) и на Украине (в Киеве).

В начале мая Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа». В апреле Минюст включил в перечень НПО «Британский Королевский институт международных отношений» (Chatham House). В марте этот список был дополнен американской Ассоциацией развития журналистики и латвийским фондом IStories fonds, который является учредителем признанного Минюстом СМИ-иноагентом проекта «Важные истории».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных