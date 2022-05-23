Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда имени Генриха Бёлля»

Фонд имени Генриха Бёлля — немецкая неправительственная организация, связанная с немецкой партией «Союз 90/Зеленые». Она осуществляет и поддерживает проекты в сфере развития гражданского общества, политического образования, социально-политической активности и ответственности, прав человека, международного диалога и экологии. Фонд носит имя немецкого писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля. Отделения организации работают во всех федеральных землях Германии и во многих странах мира, в том числе в России (в Москве) и на Украине (в Киеве).