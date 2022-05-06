Генпрокуратура признала нежелательной НПО «Крымская правозащитная группа»
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа», сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«Установлено, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что информация о принятом решении направлена в Минюст для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.
На сайте организации говорится, что «Крымская правозащитная группа» – это неправительственная организация крымских правозащитников и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав человека в Крыму.
В апреля Минюст включил в перечень НПО Британский Королевский институт международных отношений (Chatham House). В марте этот список был дополнен американской Ассоциацией развития журналистики и латвийским фондом IStories fonds, который является учредителем признанного Минюстом СМИ-иноагентом проекта «Важные истории».