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Генпрокуратура признала нежелательной НПО «Крымская правозащитная группа»

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в России украинской неправительственной организации «Крымская правозащитная группа», сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. 

«Установлено, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении. 

В ведомстве также отметили, что информация о принятом решении направлена в Минюст для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

На сайте организации говорится, что «Крымская правозащитная группа» – это неправительственная организация крымских правозащитников и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав человека в Крыму.

В апреля Минюст включил в перечень НПО Британский Королевский институт международных отношений (Chatham House). В марте этот список был дополнен американской Ассоциацией развития журналистики и латвийским фондом IStories fonds, который является учредителем признанного Минюстом СМИ-иноагентом проекта «Важные истории».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных