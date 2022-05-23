Картина Репина вернется в экспозицию Третьяковки после изготовления защитной капсулы
Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 6 ноября 1581 года» вернется в экспозицию Третьяковской галереи после изготовления защитной капсулы, сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова. Ранее сегодня Третьяковка опубликовала видео картины после реставрации.
«Сейчас нам необходимо найти средства для изготовления специальной капсулы с антибликовым, пуленепробиваемым, антивандальным стеклом вот такого размера. Мы очень надеемся, что в ближайшее время <…> мы сможем вернуть эту картину в экспозицию (в зале Репина. — Прим. ТАСС)», — сообщила Трегулова (цитата по ТАСС).
По ее словам, такое стекло сейчас производят только в Японии и Италии. До изготовления защитной капсулы полотно переместят в депозитарий.
В мае 2018 г. Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины металлическим столбиком ограждения и повредил полотно в трех местах в центральной части картины на фигуре царевича Ивана. Реставрация картины началась в 2019 г. Первый раз картина была повреждена в 1913 г. – 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов нанес три удара ножом по полотну. В реставрации картины участвовал сам Илья Репин.