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Картина Репина вернется в экспозицию Третьяковки после изготовления защитной капсулы

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Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 6 ноября 1581 года» вернется в экспозицию Третьяковской галереи после изготовления защитной капсулы, сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова. Ранее сегодня Третьяковка опубликовала видео картины после реставрации.

«Сейчас нам необходимо найти средства для изготовления специальной капсулы с антибликовым, пуленепробиваемым, антивандальным стеклом вот такого размера. Мы очень надеемся, что в ближайшее время <…> мы сможем вернуть эту картину в экспозицию (в зале Репина. — Прим. ТАСС)», — сообщила Трегулова (цитата по ТАСС).

По ее словам, такое стекло сейчас производят только в Японии и Италии. До изготовления защитной капсулы полотно переместят в депозитарий.

В мае 2018 г. Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины металлическим столбиком ограждения и повредил полотно в трех местах в центральной части картины на фигуре царевича Ивана. Реставрация картины началась в 2019 г. Первый раз картина была повреждена в 1913 г. – 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов нанес три удара ножом по полотну. В реставрации картины участвовал сам Илья Репин.

Ранее по теме: Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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