Картина Репина вернется в экспозицию Третьяковки после изготовления защитной капсулы

В мае 2018 г. Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины металлическим столбиком ограждения и повредил полотно в трех местах в центральной части картины на фигуре царевича Ивана. Реставрация картины началась в 2019 г. Первый раз картина была повреждена в 1913 г. – 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов нанес три удара ножом по полотну. В реставрации картины участвовал сам Илья Репин.