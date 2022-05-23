Минздрав сообщил о трудностях с закупкой медизделий

По ее словам, дефицита препаратов и перебоев с их поставками в России не будет. «Мы все вместе рассчитываем, что наши люди не будут испытывать какой-то нужды и перебоев в лекарственных препаратах. Считаем, что то, что произошло, было временными трудностями, которые сейчас уже практически преодолены», — отметила Голикова.