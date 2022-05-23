Минздрав сообщил о трудностях с закупкой медизделий
В России наблюдаются сложности с закупкой медицинских изделий, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина.
«У нас существуют сложности сегодня в закупке медицинских изделий. У нас еще существуют вещи, когда конкурсы непосредственно не состоялись, но это тоже особенности сегодня поставок в Россию ряда медицинских изделий. Хотя мы понимаем, что у нас сегодня федеральным проектом предусмотрен приоритет отечественного производителя», - подчеркнула она (цитата по ТАСС).
По данным директора департамента на 13 мая, 63 российских региона заключили контракты более чем на 2600 единиц медицинского оборудования, однако есть также ряд субъектов, где еще не объявлены аукционы.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что части лекарств и медизделий временно нет на российском рынке из-за проблем с логистикой, однако Минпромторг, Минздрав и власти регионов рассматривают, какие препараты и медизделия можно производить на территории России.
По ее словам, дефицита препаратов и перебоев с их поставками в России не будет. «Мы все вместе рассчитываем, что наши люди не будут испытывать какой-то нужды и перебоев в лекарственных препаратах. Считаем, что то, что произошло, было временными трудностями, которые сейчас уже практически преодолены», — отметила Голикова.
После начала спецоперации России на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили свою деятельность в России. Американская Eli Lilly объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.