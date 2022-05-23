Оператор ГТС Украины приостановил поставки газа в Донецкую и Луганскую области
Украинская госкомпания «Оператор газотранспортной системы Украины» приостановила газоснабжение Донецкой и Луганской областей, сообщили в компании.
Уточняется, что в результате обстрела 23 мая был поврежден магистральный газопровод. Повреждение участка локализовано, но проведение ремонтных работ и восстановление подачи газа невозможно из-за активных боевых действий, сообщается на сайте оператора.
Альтернативных вариантов для поставки газа в регионы в настоящее время нет, добавили в компании.
Оператор заверяет, что его сотрудники постоянно контактируют с военными и представителями военно-гражданских администраций, «чтобы при первом случае начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры».