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Оператор ГТС Украины приостановил поставки газа в Донецкую и Луганскую области

Ведомости

Украинская госкомпания «Оператор газотранспортной системы Украины» приостановила газоснабжение Донецкой и Луганской областей, сообщили в компании.

Уточняется, что в результате обстрела 23 мая был поврежден магистральный газопровод. Повреждение участка локализовано, но проведение ремонтных работ и восстановление подачи газа невозможно из-за активных боевых действий, сообщается на сайте оператора.

Альтернативных вариантов для поставки газа в регионы в настоящее время нет, добавили в компании.

Оператор заверяет, что его сотрудники постоянно контактируют с военными и представителями военно-гражданских администраций, «чтобы при первом случае начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных