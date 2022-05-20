Экс-президент Украины Порошенко призвал перекрыть «Дружбу»

«Я знаю, что для жителей Запада легче сказать, чем отказаться от российских газа и нефти... Мы понимаем, что для вас также будут финансовые затраты. Но эта цена меркнет по сравнению с тем, что произошло бы, если бы Украина была захвачена и война перекинулась бы через границу на ваши страны – Венгрию, Болгарию, Словакию», – написал экс-президент.