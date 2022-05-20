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Экс-президент Украины Порошенко призвал перекрыть «Дружбу»

Ведомости

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть трубопровод «Дружба», через который осуществляется доставка нефти из России в Европу. Об этом он заявил в колонке для издания Politico.

По словам Порошенко, некоторые страны говорят о том, что с Россией нужно вести «обычный бизнес», но чаще всего этот вопрос всплывает в контексте нефти и газа, от которых многие зависят, что вынуждает политиков «дружить по расчету» с Кремлем. Бывший глава Украины отметил, что страны G7 обещали покончить с зависимостью от российских энергоносителей, но постепенный отказ от них, считает Порошенко, не позволит Европе «сбросить оковы».

«Я знаю, что для жителей Запада легче сказать, чем отказаться от российских газа и нефти... Мы понимаем, что для вас также будут финансовые затраты. Но эта цена меркнет по сравнению с тем, что произошло бы, если бы Украина была захвачена и война перекинулась бы через границу на ваши страны – Венгрию, Болгарию, Словакию», – написал экс-президент.

По мнению экс-президента, трубопровод «Дружба» – символ «российского империализма» и его перекрытие станет «мощным переломным моментом». Порошенко считает, что это позволит ограничить влияние Кремля на Европу.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС обсуждают шестой пакет санкций в отношении России, в который может войти нефтяное эмбарго. До сих пор представители стран ЕС не могут согласовать такой шаг из-за высокой зависимости некоторых членов Евросоюза от поставок из России.

Обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi в статье для французской газеты Echos сообщил, что из-за резкого роста цен на топливо Россия может получить за газ, поставленный в Европу в этом году, почти вдвое больше, чем в прошлом, – около $100 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных