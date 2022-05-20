Экс-президент Украины Порошенко призвал перекрыть «Дружбу»
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть трубопровод «Дружба», через который осуществляется доставка нефти из России в Европу. Об этом он заявил в колонке для издания Politico.
По словам Порошенко, некоторые страны говорят о том, что с Россией нужно вести «обычный бизнес», но чаще всего этот вопрос всплывает в контексте нефти и газа, от которых многие зависят, что вынуждает политиков «дружить по расчету» с Кремлем. Бывший глава Украины отметил, что страны G7 обещали покончить с зависимостью от российских энергоносителей, но постепенный отказ от них, считает Порошенко, не позволит Европе «сбросить оковы».
«Я знаю, что для жителей Запада легче сказать, чем отказаться от российских газа и нефти... Мы понимаем, что для вас также будут финансовые затраты. Но эта цена меркнет по сравнению с тем, что произошло бы, если бы Украина была захвачена и война перекинулась бы через границу на ваши страны – Венгрию, Болгарию, Словакию», – написал экс-президент.
По мнению экс-президента, трубопровод «Дружба» – символ «российского империализма» и его перекрытие станет «мощным переломным моментом». Порошенко считает, что это позволит ограничить влияние Кремля на Европу.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС обсуждают шестой пакет санкций в отношении России, в который может войти нефтяное эмбарго. До сих пор представители стран ЕС не могут согласовать такой шаг из-за высокой зависимости некоторых членов Евросоюза от поставок из России.
Обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi в статье для французской газеты Echos сообщил, что из-за резкого роста цен на топливо Россия может получить за газ, поставленный в Европу в этом году, почти вдвое больше, чем в прошлом, – около $100 млрд.