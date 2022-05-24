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Общество

Наблюдатели от Рособрнадзора поедут на ЕГЭ в 15 регионов

Ведомости

Рособрнадзор направит в 15 российских регионов своих сотрудников, федеральных экспертов и наблюдателей, чтобы контролировать проведение Единого государственного экзамена. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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По его словам, это регулярная процедура – наблюдатели направляются в те регионы, где в прошлые годы выявлено наибольшее количество нарушений и проблем. Например, федеральные наблюдатели традиционно работают в некоторых республиках Северо-Кавказского федеральном округе и в ряде других субъектов, где ранее были случаи «ЕГЭ-туризма».

При этом во всех 85 субъектах Федерации будут работать местные общественные наблюдатели, в том числе от Российского союза молодежи.

В Донбасс федеральные наблюдатели не поедут, но их туда не направляли и в прошлые годы, сообщил Музаев. «У нас есть методы статистического анализа, видеонаблюдение, правда, там оно было оффлайн, – рассказал он. –  Мы делали выборки, брали видео и просматривали».

Руководитель Рособрнадзора заявил, что в течение двух лет на Донбассе при проведении ЕГЭ «не было аномальных результатов или большого количества высокобалльников».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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