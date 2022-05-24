Наблюдатели от Рособрнадзора поедут на ЕГЭ в 15 регионов

В Донбасс федеральные наблюдатели не поедут, но их туда не направляли и в прошлые годы, сообщил Музаев. «У нас есть методы статистического анализа, видеонаблюдение, правда, там оно было оффлайн, – рассказал он. – Мы делали выборки, брали видео и просматривали».