Наблюдатели от Рособрнадзора поедут на ЕГЭ в 15 регионов
Рособрнадзор направит в 15 российских регионов своих сотрудников, федеральных экспертов и наблюдателей, чтобы контролировать проведение Единого государственного экзамена. Об этом сообщил в интервью «Ведомостям» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, это регулярная процедура – наблюдатели направляются в те регионы, где в прошлые годы выявлено наибольшее количество нарушений и проблем. Например, федеральные наблюдатели традиционно работают в некоторых республиках Северо-Кавказского федеральном округе и в ряде других субъектов, где ранее были случаи «ЕГЭ-туризма».
При этом во всех 85 субъектах Федерации будут работать местные общественные наблюдатели, в том числе от Российского союза молодежи.
В Донбасс федеральные наблюдатели не поедут, но их туда не направляли и в прошлые годы, сообщил Музаев. «У нас есть методы статистического анализа, видеонаблюдение, правда, там оно было оффлайн, – рассказал он. – Мы делали выборки, брали видео и просматривали».
Руководитель Рособрнадзора заявил, что в течение двух лет на Донбассе при проведении ЕГЭ «не было аномальных результатов или большого количества высокобалльников».