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Общество

Рособрнадзор: школьники из ДНР и ЛНР ради безопасности смогут сдавать экзамены в России

Ведомости

Власти ДНР и ЛНР на местах будут оценивать безопасность во время проведения ЕГЭ и «принимать решения [о целесообразности экзамена] по обстановке», рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям». По его словам, ситуация лучше всего будет известна непосредственно в республиках.

«Дети должны уметь применять знания в жизни»

Руководитель Рособрнадзора о помощи школам Донбасса и проведении ЕГЭ в 2022 году

По словам Музаева, при неблагоприятном развитии событий «возможно, выпускникам школ придется выезжать в Россию, чтобы сдавать экзамен». «Но если дети приедут на экзамен, мы им все условия организуем, и во главе угла будет в первую очередь стоять их безопасность», – подчеркнул он.

Музаев сообщил, что у Рособрнадзора с властями Донбасса «долгий опыт взаимодействия – с 2014 года». «Дети оттуда уже приезжали сдавать экзамены в Ростовскую область, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, – сказал он. –  И в этом году мы готовы предоставить возможность выпускникам ЛНР и ДНР сдать ЕГЭ на территории Российской Федерации».

В ДНР в этом году количество пунктов сдачи ЕГЭ увеличено с четырех до 14, в ЛНР в этом году впервые откроются пять пунктов.

Всего на участие в ЕГЭ зарегистрировано порядка 740 000 человек, уточнил Музаев. Он не исключает, что это число может вырасти за счет тех, кто по объективным причинам не мог зарегистрироваться в установленный срок (до 1 февраля). «Но здесь речь идет о десятках-сотнях человек», – считает он.

Кроме того, цифры могут поменяться также «за счет ребят, которые вынуждены были прервать свое обучение в ЛНР, ДНР и на Украине и были зачислены в школы на территории России». Они размещены в разных субъектах РФ и сдавать будут с общим потоком, сказал Музаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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