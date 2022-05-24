Рособрнадзор: школьники из ДНР и ЛНР ради безопасности смогут сдавать экзамены в России

Всего на участие в ЕГЭ зарегистрировано порядка 740 000 человек, уточнил Музаев. Он не исключает, что это число может вырасти за счет тех, кто по объективным причинам не мог зарегистрироваться в установленный срок (до 1 февраля). «Но здесь речь идет о десятках-сотнях человек», – считает он.