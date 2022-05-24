Рособрнадзор: школьники из ДНР и ЛНР ради безопасности смогут сдавать экзамены в России
Власти ДНР и ЛНР на местах будут оценивать безопасность во время проведения ЕГЭ и «принимать решения [о целесообразности экзамена] по обстановке», рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям». По его словам, ситуация лучше всего будет известна непосредственно в республиках.
По словам Музаева, при неблагоприятном развитии событий «возможно, выпускникам школ придется выезжать в Россию, чтобы сдавать экзамен». «Но если дети приедут на экзамен, мы им все условия организуем, и во главе угла будет в первую очередь стоять их безопасность», – подчеркнул он.
Музаев сообщил, что у Рособрнадзора с властями Донбасса «долгий опыт взаимодействия – с 2014 года». «Дети оттуда уже приезжали сдавать экзамены в Ростовскую область, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, – сказал он. – И в этом году мы готовы предоставить возможность выпускникам ЛНР и ДНР сдать ЕГЭ на территории Российской Федерации».
В ДНР в этом году количество пунктов сдачи ЕГЭ увеличено с четырех до 14, в ЛНР в этом году впервые откроются пять пунктов.
Всего на участие в ЕГЭ зарегистрировано порядка 740 000 человек, уточнил Музаев. Он не исключает, что это число может вырасти за счет тех, кто по объективным причинам не мог зарегистрироваться в установленный срок (до 1 февраля). «Но здесь речь идет о десятках-сотнях человек», – считает он.
Кроме того, цифры могут поменяться также «за счет ребят, которые вынуждены были прервать свое обучение в ЛНР, ДНР и на Украине и были зачислены в школы на территории России». Они размещены в разных субъектах РФ и сдавать будут с общим потоком, сказал Музаев.