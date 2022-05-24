Мосгорсуд оставил без изменений приговор Навальному
Мосгорсуд не удовлетворил жалобу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на приговор в 9 лет лишения свободы за мошенничество и неуважение к суду, сообщили «РИА Новости».
«Приговор суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщили в суде.
22 марта Лефортовский районный суд Москвы на выездном заседании в колонии Покрова во Владимирской области признал Навального виновным в мошенничестве и оскорблении суда. Оппозиционера приговорили к 9 годам лишения свободы (гособвинение запрашивало 13 лет) и штрафу в 1,2 млн руб.
До решения Лефортовского суда Навальный отбывал наказание по «делу Ив Роше»: в начале 2021 г. ему назначили 2,8 года лишения свободы после возвращения с лечения в Германии. Судья Лефортовского райсуда Маргарита Котова сообщила, что в новом приговоре суммированы все предыдущие наказания. После вступления приговора в силу Навального переведут в другую колонию, потому что в ИК-2 в Покрове нет строгого режима.