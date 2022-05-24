Мосгорсуд оставил без изменений приговор Навальному

До решения Лефортовского суда Навальный отбывал наказание по «делу Ив Роше»: в начале 2021 г. ему назначили 2,8 года лишения свободы после возвращения с лечения в Германии. Судья Лефортовского райсуда Маргарита Котова сообщила, что в новом приговоре суммированы все предыдущие наказания. После вступления приговора в силу Навального переведут в другую колонию, потому что в ИК-2 в Покрове нет строгого режима.