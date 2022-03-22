Суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима
Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в ИК-2 города Покров Владимирской области приговорил основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 9 годам строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн руб., а также полтора годам ограничения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда, передает «РИА Новости».
Гособвинение на слушаниях запросило для Навального 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, а также штраф в размере 1,2 млн руб. Защита настаивала на оправдательном приговоре, указав на отсутствие в действиях Навального состава преступления.
Навальный обвинялся по четырем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд установил его вину по всем эпизодам. Речь шла о предполагаемом хищении денежных средств, пожертвованных оппозиционеру и его соратникам на деятельность основанных им НКО, в том числе ФБК, а также на президентскую кампанию 2018 г.
По версии гособвинения, Навальный вместо уставной деятельности НКО тратил денежные средства на экстремистскую деятельность и личные нужды. Ему вменялось хищение почти 2,7 млн руб. Обвинение утверждало, что Навальный вводил жертвователей на президентскую кампанию в заблуждение, поскольку средства он собирал, будучи осужденным и лишенным пассивного избирательного права. В декабре 2017-го ЦИК отказался регистрировать политика в качестве кандидата в президенты в связи с его судимостью по делу «Кировлеса». Навальный свою вину отрицает.
Он также признан виновным в неуважении к суду (ч. 1 и 2 ст. 297 УК РФ). По версии следствия, Навальный оскорбил мировую судью Веру Акимову, которая вела его дело об оскорблении ветерана Игната Артеменко, которого Навальный назвал «холуем» и «предателем» за участие в ролике RT про голосование за поправки в Конституцию. Он также обвиняется в оскорблении внука ветерана, Игоря Колесникова, и прокурора Екатерину Фролову, которая поддержала обвинение против него. По делу о клевете на ветерана Навальный был оштрафован на 850 000 руб.
Навальный находится в заключении с января 2021 г., когда он вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления, в котором он обвинял российские спецслужбы. Тогда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный и отправил его в колонию на 2 года 8 месяцев. Суд согласился с доводами ФСИН, согласно которым основатель ФБК семь раз не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции во время испытательного срока. Он не признал свою вину.
Навального осудили 30 декабря 2014 г. на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили компанию заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб. Олег Навальный был приговорен к 3,5 годам реального срока и вышел из колонии в Орловской области летом 2018 г.