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Общество

По «Пушкинской карте» можно будет смотреть все российские фильмы

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее действие «Пушкинской карты», сообщили в правительстве. В рамках программы ее владельцы смогут смотреть в кинотеатрах все российские фильмы, созданные в том числе и без господдержки.

Но «Пушкинская карта» будет охватывать только те фильмы, которые одобрит экспертный совет при Министерстве культуры. «Таким образом, молодые люди смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода», – прокомментировал решение Мишустин.

С 1 февраля владельцы «Пушкинской карты» получили возможность покупать с ее помощью билеты в кино. В программе участвовали фильмы, созданные при поддержке Минкульта или Фонда кино, а также кино, созданное в СССР или Российской империи.

Ранее руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов говорил «Ведомостям», что вопрос спасения кинопоказа и кинопроизводства должен лежать не в плоскости выделения субсидий кинотеатрам, а в плоскости кинобилетов. Эксперт отмечал, что в этом вопросе показала свою эффективность «Пушкинская карта» и ее действие необходимо расширять.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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