По «Пушкинской карте» можно будет смотреть все российские фильмы

Ранее руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов говорил «Ведомостям», что вопрос спасения кинопоказа и кинопроизводства должен лежать не в плоскости выделения субсидий кинотеатрам, а в плоскости кинобилетов. Эксперт отмечал, что в этом вопросе показала свою эффективность «Пушкинская карта» и ее действие необходимо расширять.