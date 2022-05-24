По «Пушкинской карте» можно будет смотреть все российские фильмы
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее действие «Пушкинской карты», сообщили в правительстве. В рамках программы ее владельцы смогут смотреть в кинотеатрах все российские фильмы, созданные в том числе и без господдержки.
Но «Пушкинская карта» будет охватывать только те фильмы, которые одобрит экспертный совет при Министерстве культуры. «Таким образом, молодые люди смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода», – прокомментировал решение Мишустин.
С 1 февраля владельцы «Пушкинской карты» получили возможность покупать с ее помощью билеты в кино. В программе участвовали фильмы, созданные при поддержке Минкульта или Фонда кино, а также кино, созданное в СССР или Российской империи.
Ранее руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов говорил «Ведомостям», что вопрос спасения кинопоказа и кинопроизводства должен лежать не в плоскости выделения субсидий кинотеатрам, а в плоскости кинобилетов. Эксперт отмечал, что в этом вопросе показала свою эффективность «Пушкинская карта» и ее действие необходимо расширять.