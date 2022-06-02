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85% россиян хотят, чтобы их дети выбрали профессию в сфере ИТ

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85,8% россиян хотели бы, чтобы их дети получили профессию в ИТ-сфере, говорится в исследовании образовательной платформы Skillbox. В опросе приняли участие 64 000 человек. Они могли выбирать несколько вариантов ответов. Аналитики отметили, что 87% опрошенных считают эту отрасль перспективной с точки зрения дохода в горизонте 10-30 лет.

Чуть больше половины опрошенных — 52,5% считают перспективной сферу дизайна из-за хорошей зарплаты и перспективы личного и профессионального развития. 30% россиян хотели бы, чтобы их дети выбрали маркетинг, 28,3% — науку, 22,5% — архитектуру, строительство и недвижимость, 21,7% — промышленность, а также музыку, кино и творческие профессии. 

По мнению россиян, наименее перспективна госслужба — 53%, ресторанно-гостиничный бизнес — 41,9%, индустрия моды и красоты — 41%, туризм — 39,3%. Респонденты в возрасте 42-59 лет объяснили свои ответы тем, что эти сферы не интересны им самим. Опрошенные в возрасте 18-29 лет назвали среди причин нестабильность во время кризиса — 33%, непрозрачные перспективы развития карьеры, автоматизацию отрасли — по 28%. 

Согласно результатам исследования, 90,9% родителей хотят, чтобы их дети получили по две и более специальности, а развитие по одному направлению выбрали 12%. По мнению родителей, их детям нужно развивать навыки, применимые в работе, критическое мышление, умение самостоятельно принимать решения, эмоциональный интеллект и способность договариваться, владение иностранными языками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных