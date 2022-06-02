85% россиян хотят, чтобы их дети выбрали профессию в сфере ИТ

По мнению россиян, наименее перспективна госслужба — 53%, ресторанно-гостиничный бизнес — 41,9%, индустрия моды и красоты — 41%, туризм — 39,3%. Респонденты в возрасте 42-59 лет объяснили свои ответы тем, что эти сферы не интересны им самим. Опрошенные в возрасте 18-29 лет назвали среди причин нестабильность во время кризиса — 33%, непрозрачные перспективы развития карьеры, автоматизацию отрасли — по 28%.