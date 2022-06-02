Рослесхоз заявил о пройденном пике лесных пожаров в России

На территории России сейчас ведется тушение девяти пожаров на 188 га земель лесного фонда, восемь из них — локализованы, говорится в сообщении. Это происходит в Забайкальском крае (160 га), Коми (17 га), Свердловской (5 га), Томской (3 га) и Иркутской областях (2 га), а также в Алтайском крае (1 га) и Курганской области (1 га).