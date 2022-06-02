Рослесхоз заявил о пройденном пике лесных пожаров в России
В России пройден весенний пик лесных пожаров, сокращены основные их площади, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Рослесхоза. По словам представителя ведомства, сейчас площади пожаров «рекордно малы на эти даты в годовом сравнении».
На территории России сейчас ведется тушение девяти пожаров на 188 га земель лесного фонда, восемь из них — локализованы, говорится в сообщении. Это происходит в Забайкальском крае (160 га), Коми (17 га), Свердловской (5 га), Томской (3 га) и Иркутской областях (2 га), а также в Алтайском крае (1 га) и Курганской области (1 га).
«Весенний этап лесных пожаров пройден, однако лесные службы по-прежнему в полной готовности — продолжается наземное и авиапатрулирование, — отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на сегодняшний день количество действовавших лесных пожаров сократилось в пять раз».