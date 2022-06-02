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Рослесхоз заявил о пройденном пике лесных пожаров в России

Ведомости

В России пройден весенний пик лесных пожаров, сокращены основные их площади, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Рослесхоза. По словам представителя ведомства, сейчас площади пожаров «рекордно малы на эти даты в годовом сравнении».

На территории России сейчас ведется тушение девяти пожаров на 188 га земель лесного фонда, восемь из них — локализованы, говорится в сообщении. Это происходит в Забайкальском крае (160 га), Коми (17 га), Свердловской (5 га), Томской (3 га) и Иркутской областях (2 га), а также в Алтайском крае (1 га) и Курганской области (1 га).

«Весенний этап лесных пожаров пройден, однако лесные службы по-прежнему в полной готовности — продолжается наземное и авиапатрулирование, — отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на сегодняшний день количество действовавших лесных пожаров сократилось в пять раз».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных