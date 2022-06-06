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Общество

Суд взыскал с экс-главы Коми и его сообщников более 1,4 млрд рублей

Ведомости

Сыктывкарский городской суд взыскал с бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и еще 11 человек ущерб в размере 1,45 млрд руб. по делу о коррупции, сообщила пресс-служба суда.

Иск в суд против Гайзера и остальных фигурантов дела подал комитет имущественных и земельных отношений Коми. Комитет попросил вернуть в собственность государства 100% акций «Птицефабрика Зеленецкая», которые внесли в качестве вклада в уставный капитал Металлургической лизинговой компании. Также комитет попросил суд солидарно взыскать с 12 ответчиков 1,45 млрд руб., которые были перечислены со счета птицефабрики на счета Металлургической лизинговой компании в качестве дивидендов. Решение суда пока что не вступило в силу.

В июне 2019 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 160 млн руб. По мнению суда, с декабря 2005 г. по сентябрь 2015 г. Гайзер вместе с сообщниками, используя взятки и служебное положение, похитили 100% акций «Птицефабрики Зеленецкая».

Замоскворецкий суд установил, что фигуранты дела незаконно получили 67 млн руб. из Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми, получили взяток на 198 млн руб. и легализовали имущество, полученное преступным путем, более чем на 988,5 млн руб. Гайзер вину не признал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных