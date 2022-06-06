Суд взыскал с экс-главы Коми и его сообщников более 1,4 млрд рублей

Иск в суд против Гайзера и остальных фигурантов дела подал комитет имущественных и земельных отношений Коми. Комитет попросил вернуть в собственность государства 100% акций «Птицефабрика Зеленецкая», которые внесли в качестве вклада в уставный капитал Металлургической лизинговой компании. Также комитет попросил суд солидарно взыскать с 12 ответчиков 1,45 млрд руб., которые были перечислены со счета птицефабрики на счета Металлургической лизинговой компании в качестве дивидендов. Решение суда пока что не вступило в силу.