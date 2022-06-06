Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за дефицита электромощностей

После начала специальной военной операции на территории Украины США ввели санкции в отношении России, в том числе в энергетической сфере, ограничив поставки российской нефти на свой рынок. Это привело к снижению предложения на американском рынке и ускорению роста цен на бензин в стране. В итоге администрации Байдена пришлось неоднократно высвобождать нефть из стратегических резервов США, чтобы поставить ее на внутренний рынок, также Вашингтон смягчил ограничения на поставки нефти из Венесуэлы. Однако это не помогло остановить рост цен на бензин на американских заправках.