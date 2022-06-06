Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за дефицита электромощностей
Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране, следует из заявления на сайте Белого дома.
В своем заявлении Байден указывает на наличие «множества факторов», которые угрожают возможностям США производить необходимые объемы электричества. В том числе он упоминает спецоперацию России на территории Украины и экстремальные погодные явления, усугубленные изменением климата.
«Настоящим объявляю о существовании чрезвычайной ситуации в связи с угрозами доступности достаточных мощностей по производству электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса», — следует из заявления.
Для решения этой проблемы он, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года «определенные солнечные элементы и модули», импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.
Накануне Байден задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей и иного оборудования для выработки экологически «чистой» энергии. Указ призван способствовать замещению нефти и газа, снижению зависимости от «иностранных поставщиков и враждебных наций».
Американский лидер также велел министерству энергетики сосредоточиться на развитии пяти «критически значимых» направлений – комплектующих для панелей солнечных батарей, средств теплоизоляции зданий, тепловых насосов, оборудования для производства и использования экологически чистого топлива и необходимых для этого металлов платиновой группы.
После начала специальной военной операции на территории Украины США ввели санкции в отношении России, в том числе в энергетической сфере, ограничив поставки российской нефти на свой рынок. Это привело к снижению предложения на американском рынке и ускорению роста цен на бензин в стране. В итоге администрации Байдена пришлось неоднократно высвобождать нефть из стратегических резервов США, чтобы поставить ее на внутренний рынок, также Вашингтон смягчил ограничения на поставки нефти из Венесуэлы. Однако это не помогло остановить рост цен на бензин на американских заправках.