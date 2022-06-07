Госдума приняла закон о бесплатном проезде в электричках для детей до 7 лет
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон о бесплатном проезде для детей в возрасте от 5 до 7 лет включительно в пригородных электричках, сообщили в нижней палате парламента.
Поправки будут внесены в ч. 3 ст. 7 «Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации». Ранее бесплатный проезд в пригородных поездах предусматривался для детей в возрасте до 5 лет.
Законопроект был внесен в Госдуму 25 марта группой сенаторов и депутатов во главе с первым зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что дети в возрасте с 5 до 7 лет в вопросе затрат на проезд являются социально незащищенной категорией, так как для детей до 5 лет предусмотрен бесплатный проезд, для школьников старше 7 лет – 50% скидка от стоимости проезда.
«Таким образом, по действующему законодательству наиболее социально незащищенной является категория детей от 5 до 7 лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме», – говорится в документе. Авторы уточняют, что принятие этих поправок не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что фактически решение вопроса бесплатного проезда на пригородных электричках полностью зависит от возможностей регионов. «Сейчас только в 48 субъектах Федерации предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет. Им предоставляется скидка от 50 до 75% от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объеме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми», – отмечал Володин.