Госдума приняла закон о бесплатном проезде в электричках для детей до 7 лет

Законопроект был внесен в Госдуму 25 марта группой сенаторов и депутатов во главе с первым зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что дети в возрасте с 5 до 7 лет в вопросе затрат на проезд являются социально незащищенной категорией, так как для детей до 5 лет предусмотрен бесплатный проезд, для школьников старше 7 лет – 50% скидка от стоимости проезда.