Заксобрание Севастополя предложило ужесточить наказание за пропаганду ЛГБТ

Законопроект также предполагает увеличение штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений. Для граждан он может составить от 40 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 500 000 руб., для юрлиц – от 1 000 000 до 5 000 000 руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. За пропаганду среди детей граждан будут наказывать штрафом на сумму от 50 000 до 100 000 руб., должностных лиц – на 500 000 руб., юрлиц – на 5 000 000 руб. Те же деяния, совершенные с использованием СМИ и интернета, будут наказываться штрафом до 500 000 руб. для граждан, до 1 000 000 руб. для должностных лиц и до 10 000 000 руб. для юрлиц. Для иностранцев и лиц без гражданства максимальный штраф составит 500 000 руб., также они могут быть депортированы.