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Общество

Заксобрание Севастополя предложило ужесточить наказание за пропаганду ЛГБТ

Ведомости

Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму проект поправок в КоАП, которые предполагают ужесточение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на территории России. Это следует из документов, опубликованных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы законопроекта предложили признать ст. 6.21 КоАП РФ, регулировавшей ответственность за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, утратившей силу, и ввести новую статью – «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», которая будет распространяться на все возрастные категории.

Законопроект также предполагает увеличение штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений. Для граждан он может составить от 40 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 500 000 руб., для юрлиц – от 1 000 000 до 5 000 000 руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. За пропаганду среди детей граждан будут наказывать штрафом на сумму от 50 000 до 100 000 руб., должностных лиц – на 500 000 руб., юрлиц – на 5 000 000 руб. Те же деяния, совершенные с использованием СМИ и интернета, будут наказываться штрафом до 500 000 руб. для граждан, до 1 000 000 руб. для должностных лиц и до 10 000 000 руб. для юрлиц. Для иностранцев и лиц без гражданства максимальный штраф составит 500 000 руб., также они могут быть депортированы.

По мнению авторов законопроекта, ни из Конституции России, ни из принятых страной международно-правовых обязательств не вытекает обязанность государства создавать условия для пропаганды, и предложенная норма не предполагает «вмешательства в сферу индивидуальной автономии, включая сексуальное самоопределение личности».

«[Норма] не имеет целью запрещение или официальное порицание нетрадиционных сексуальных отношений, не препятствует беспристрастному публичному обсуждению вопросов правового статуса сексуальных меньшинств, а также использованию их представителями всех не запрещенных законом способов выражения своей позиции по этим вопросам и защиты своих прав и законных интересов», – сказано в пояснительной записке к документу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных