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Экономика

ПФР назвал число отказов в переводе пенсий за рубеж из-за санкций

Ведомости

Иностранные банки после введения антироссийских санкций начали отклонять переводы пенсий россиянам, которые живут за границей, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ПФР.

«Во II квартале текущего года были возвращены платежи в отношении 37 граждан. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами», — рассказали в фонде.

В ПФР напомнили, что правительство в апреле выпустило постановление, согласно которому перевод пенсий за границу нужно проводить через банки, которые не попали под антироссийские санкции. Ранее платежи проводил Сбербанк, однако он находится под санкциями США, его активы в Великобритании заморожены, а ЕС планирует отключить банк от системы SWIFT 14 июня.

В пресс-службе пояснили, что если иностранный банк не принимает платеж, пенсионер может подать заявление о получении выплаты на территории России в рублях. Если ПФР не может перечислить деньги пенсионеру, но он не предоставил новые реквизиты, выплата приостанавливается. При первой возможности платежи восстановят с доплатой за все прошлое время, отметили в фонде.

По данным ПФР, за границей пенсии получают 124 500 россиян, живущих в 91 стране мира. В 2020 г. большинство российских пенсионеров проживало в Германии, Израиле и Абхазии. Общее число пенсионеров за рубежом упало почти втрое — в 2020 г. их было 341 000 человек. Издание направило запрос в Минтруд.

Ранее по теме: Мишустин одобрил выплату пенсий в рублях россиянам за рубежом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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