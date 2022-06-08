ПФР назвал число отказов в переводе пенсий за рубеж из-за санкций
«Во II квартале текущего года были возвращены платежи в отношении 37 граждан. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами», — рассказали в фонде.
В ПФР напомнили, что правительство в апреле выпустило постановление, согласно которому перевод пенсий за границу нужно проводить через банки, которые не попали под антироссийские санкции. Ранее платежи проводил Сбербанк, однако он находится под санкциями США, его активы в Великобритании заморожены, а ЕС планирует отключить банк от системы SWIFT 14 июня.
В пресс-службе пояснили, что если иностранный банк не принимает платеж, пенсионер может подать заявление о получении выплаты на территории России в рублях. Если ПФР не может перечислить деньги пенсионеру, но он не предоставил новые реквизиты, выплата приостанавливается. При первой возможности платежи восстановят с доплатой за все прошлое время, отметили в фонде.
По данным ПФР, за границей пенсии получают 124 500 россиян, живущих в 91 стране мира. В 2020 г. большинство российских пенсионеров проживало в Германии, Израиле и Абхазии. Общее число пенсионеров за рубежом упало почти втрое — в 2020 г. их было 341 000 человек. Издание направило запрос в Минтруд.