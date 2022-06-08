ПФР назвал число отказов в переводе пенсий за рубеж из-за санкций

В пресс-службе пояснили, что если иностранный банк не принимает платеж, пенсионер может подать заявление о получении выплаты на территории России в рублях. Если ПФР не может перечислить деньги пенсионеру, но он не предоставил новые реквизиты, выплата приостанавливается. При первой возможности платежи восстановят с доплатой за все прошлое время, отметили в фонде.