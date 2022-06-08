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Рособрнадзор пообещал сохранить ЕГЭ при отказе от Болонской системы

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при отказе от Болонской образовательной системы и переходе к новой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — отмечается в сообщении. В ведомстве также пояснили, что ЕГЭ не является частью Болонской системы.

При этом экзамен смог ликвидировать имевшийся раньше разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, сделав процесс поступления в вуз максимально прозрачным, а требования к абитуриентам — едиными. У многих стран есть национальные экзамены, ЕГЭ среди них является одним из самых открытых, заключили в Рособрнадзоре.

6 июня все российские вузы были исключены из Болонского процесса. 24 мая Минобрнауки сообщило, что Россия будет разрабатывать собственную систему образования, чтобы отказаться от Болонской. Тогда глава ведомства Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе нужно относиться как к «пережитому этапу».

В начале июня Фальков заявил, что бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах с выходом из Болонской системы. По его словам, не нужно искусственно сдерживать развитие специалитета и создавать преимущества для бакалавриата и магистратуры. Нужно дать индустрии и университетам определить, какая форма наиболее востребована, а затем выпускники школ будут сами решать, куда им пойти учиться.

Ранее по теме: Все российские вузы исключили из Болонского процесса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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