Все российские вузы исключили из Болонского процесса
Все российские вузы были исключены из Болонского процесса, сообщил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.
По его словам, 11 апреля Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса.
«Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).
24 мая Минобрнауки сообщило, что Россия будет разрабатывать собственную систему образования, чтобы отказаться от Болонской. Тогда глава ведомства Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе нужно относиться как к «пережитому этапу». В Минпросвещения «Ведомостям» заявили, что возвращение к специалитету может повысить качество подготовки педагогов в России.
В начале июня Фальков заявил, что бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах с выходом из Болонской системы. По его словам, не нужно искусственно сдерживать развитие специалитета и создавать преимущества для бакалавриата и магистратуры. Нужно дать индустрии и университетам определить, какая форма наиболее востребована, а затем выпускники школ будут сами решать, куда им пойти учиться.