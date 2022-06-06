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Все российские вузы исключили из Болонского процесса

Ведомости

Все российские вузы были исключены из Болонского процесса, сообщил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

По его словам, 11 апреля Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса.

 «Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — отметил он (цитата по «РИА Новости»). 

24 мая Минобрнауки сообщило, что Россия будет разрабатывать собственную систему образования, чтобы отказаться от Болонской. Тогда глава ведомства Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе нужно относиться как к «пережитому этапу». В Минпросвещения «Ведомостям» заявили, что возвращение к специалитету может повысить качество подготовки педагогов в России.

В начале июня Фальков заявил, что бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах с выходом из Болонской системы. По его словам, не нужно искусственно сдерживать развитие специалитета и создавать преимущества для бакалавриата и магистратуры. Нужно дать индустрии и университетам определить, какая форма наиболее востребована, а затем выпускники школ будут сами решать, куда им пойти учиться.

Ранее по теме: Бакалавриат и магистратура в России останутся

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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