Все российские вузы исключили из Болонского процесса

В начале июня Фальков заявил, что бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах с выходом из Болонской системы. По его словам, не нужно искусственно сдерживать развитие специалитета и создавать преимущества для бакалавриата и магистратуры. Нужно дать индустрии и университетам определить, какая форма наиболее востребована, а затем выпускники школ будут сами решать, куда им пойти учиться.