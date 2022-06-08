Мосгордума предложила назвать площадь у посольства Германии в честь ЛНР
Депутаты Московской городской думы (МГД) предложили переименовать площадь у посольства Германии в «площадь Луганской Народной Республики». Об этом сообщается в Telegram-канале думы.
Четыре депутата – глава фракции «Единой России» Степан Орлов, руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин, руководитель постоянного депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева и руководитель фракции «Справедливой России» Магомет Яндиев – направили соответствующее обращение в правительство города.
«Мы поддерживаем позицию большинства москвичей и предлагаем присвоить наименование «площадь Луганской народной республики» безымянной территории, примыкающей к комплексу зданий посольства Федеральной республики Германия, а также присвоить посольству ФРГ в России адрес на площади Луганской народной республики», – говорится в обращении.
Депутаты четырех объединений в МГД – «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и «Моя Москва» – 18 мая выступили с инициативой назвать безымянную территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка, возле посольства США в столице, «площадью Защитников Донбасса». По результатам завершившегося 7 июня голосования на площадке «Активный гражданин», 45% (124 536 человека) опрошенных высказались за присвоение этой территории названия «площадь Донецкой Народной Республики». Условием такого названия было то, что также будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.