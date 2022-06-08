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Общество

Мосгордума предложила назвать площадь у посольства Германии в честь ЛНР

Ведомости

Депутаты Московской городской думы (МГД) предложили переименовать площадь у посольства Германии в «площадь Луганской Народной Республики». Об этом сообщается в Telegram-канале думы.

Четыре депутата – глава фракции «Единой России» Степан Орлов, руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин, руководитель постоянного депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева и руководитель фракции «Справедливой России» Магомет Яндиев – направили соответствующее обращение в правительство города.

«Мы поддерживаем позицию большинства москвичей и предлагаем присвоить наименование «площадь Луганской народной республики» безымянной территории, примыкающей к комплексу зданий посольства Федеральной республики Германия, а также присвоить посольству ФРГ в России адрес на площади Луганской народной республики», – говорится в обращении.

Депутаты четырех объединений в МГД – «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и «Моя Москва» – 18 мая выступили с инициативой назвать безымянную территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка, возле посольства США в столице, «площадью Защитников Донбасса». По результатам завершившегося 7 июня голосования на площадке «Активный гражданин», 45% (124 536 человека) опрошенных высказались за присвоение этой территории названия «площадь Донецкой Народной Республики». Условием такого названия было то, что также будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных