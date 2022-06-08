Мосгордума предложила назвать площадь у посольства Германии в честь ЛНР

Депутаты четырех объединений в МГД – «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и «Моя Москва» – 18 мая выступили с инициативой назвать безымянную территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка, возле посольства США в столице, «площадью Защитников Донбасса». По результатам завершившегося 7 июня голосования на площадке «Активный гражданин», 45% (124 536 человека) опрошенных высказались за присвоение этой территории названия «площадь Донецкой Народной Республики». Условием такого названия было то, что также будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.