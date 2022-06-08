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Мединский выразил уверенность в расширении площади России в будущем

Ведомости

Территория современной России «не навсегда» уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи и СССР, заявил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на международном форуме «История для будущего. Образ Петра». Трансляция мероприятия велась в YouTube.

На этом мероприятии он представлял книгу о Петре I – первый том документально-художественной серии «Собиратели земли русской». По словам Мединского, серия будет посвящена тем правителям России, при которых страна увеличивалась и становилась больше. «Она посвящена тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты. Сейчас чуть-чуть поменьше, но это не навсегда», — добавил Мединский.

После начала спецоперации на Украине власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о планах провести референдумы по вопросу присоединения к России. Аналогичные заявления делали власти Запорожской и Херсонской областей Украины, которые находятся под контролем российских военных. Замглавы временной администрации Херсона Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что регион примет решение о вступлении в состав России, вероятно, к 2023 г.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области в июле. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак первым из российских официальных лиц прямо заявил о возможном присоединении Херсонской области к России. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе России.

Ранее по теме: Пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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