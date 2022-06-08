Мединский выразил уверенность в расширении площади России в будущем

На этом мероприятии он представлял книгу о Петре I – первый том документально-художественной серии «Собиратели земли русской». По словам Мединского, серия будет посвящена тем правителям России, при которых страна увеличивалась и становилась больше. «Она посвящена тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты. Сейчас чуть-чуть поменьше, но это не навсегда», — добавил Мединский.