Headhunter: у трети россиян есть страх потерять работу
Аналитики отметили, что сейчас настроение соискателей сопоставимо с ситуацией второго полугодия 2020 г., то есть россияне чувствуют себя лучше, чем в период локдаунов, но хуже, чем в период восстановления в 2021 г.
Согласно исследованию, во II квартале 2022 г. хуже всего себя чувствуют на рынке труда топ-менеджеры и работники сферы искусства и развлечений. Гораздо стабильнее ситуация у соискателей из сферы продаж, строительства и розничной торговли, работников производств и сервисного обслуживания. Больше всего ощущают нестабильность своего положения работники сфер транспорта, логистики и закупок. Меньше всего боятся угрозы увольнения работники науки и образования.
В результатах опроса говорится, что 73% россиян отмечают сложности с трудоустройством в своей профессиональной деятельности. 81% готов снизить зарплатные ожидания, чтобы сохранить работу или гарантированно устроиться на новое место. 61% опрошенных считает, что сможет найти работу в ближайшие три месяца.