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Общество

Headhunter: у трети россиян есть страх потерять работу

Ведомости

31% работающих россиян ощущает угрозу увольнения по инициативе работодателя, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса Headhunter. В исследовании приняли участие 13 500 человек по всей России. В прошлом квартале этот показатель был на 12 п. п. ниже.

Аналитики отметили, что сейчас настроение соискателей сопоставимо с ситуацией второго полугодия 2020 г., то есть россияне чувствуют себя лучше, чем в период локдаунов, но хуже, чем в период восстановления в 2021 г. 

Согласно исследованию, во II квартале 2022 г. хуже всего себя чувствуют на рынке труда топ-менеджеры и работники сферы искусства и развлечений. Гораздо стабильнее ситуация у соискателей из сферы продаж, строительства и розничной торговли, работников производств и сервисного обслуживания. Больше всего ощущают нестабильность своего положения работники сфер транспорта, логистики и закупок. Меньше всего боятся угрозы увольнения работники науки и образования.

В результатах опроса говорится, что 73% россиян отмечают сложности с трудоустройством в своей профессиональной деятельности. 81% готов снизить зарплатные ожидания, чтобы сохранить работу или гарантированно устроиться на новое место. 61% опрошенных считает, что сможет найти работу в ближайшие три месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных