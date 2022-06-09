Headhunter: у трети россиян есть страх потерять работу

Согласно исследованию, во II квартале 2022 г. хуже всего себя чувствуют на рынке труда топ-менеджеры и работники сферы искусства и развлечений. Гораздо стабильнее ситуация у соискателей из сферы продаж, строительства и розничной торговли, работников производств и сервисного обслуживания. Больше всего ощущают нестабильность своего положения работники сфер транспорта, логистики и закупок. Меньше всего боятся угрозы увольнения работники науки и образования.