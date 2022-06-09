Анталья в 2022 году может потерять 2,5 млн российских туристов
Турецкий курорт Анталья может потерять 2,5 млн российских туристов по итогам 2022 г. по сравнению с аналогичными показателями 2019 г., сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). По словам специалистов, одной из основных причин падения спроса среди соотечественников является значительное сокращение авиаперевозок.
«Наблюдаемое падение турпотока в Турцию и Анталью в частности – исключительно следствие дефицита самолетов и сужения географии вылетов из-за «авиасанкций» западных стран. А вовсе не мнимого «снижения спроса». Снижения нет», — отметили в АТОР. По подсчетам экспертов, из-за санкций против российских самолетов и сокращения количества рейсов весной за первые пять месяцев 2022 г. в Анталью прибыли всего около 368 000 россиян, что на 70,6% меньше аналогичного показателя 2019 года.
В июне 2022 г. на курорты Турции в интересах шести туроператоров летают прямые рейсы 8 российских и турецких авиакомпаний из 17 городов России. В летнем сезоне 2019 г. количество авиакомпаний составляло 18, а рейсы были из 46 городов России. Эксперты указывают на сокращение географии вылетов в Турцию в 2,7 раза по сравнению с допандемийным периодом.
18 мая глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ведомство совместно с Минтрансом согласовало 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля. Она отметила, что задолженность туроператоров перед путешественниками за несостоявшиеся туры составляет порядка 40 млрд руб. Сюда входит 5 млрд руб. за туры, которые не состоялись из-за пандемии, остальное — средства за отмененные туры с начала 2022 г. в связи с геополитической ситуацией.
17 апреля AirportHaber сообщил, что в Турции создана первая авиакомпания, которая займется перевозкой россиян на курорты страны. Решение позволит преодолеть проблемы в отрасли, вызванные российско-украинским конфликтом. Перевозчик получил название Southwind. Позднее стало известно о планах создать вторую авиакомпанию, предназначенную в первую очередь для осуществления рейсов в Россию. Предварительное разрешение управления гражданской авиации Турции получила компания MGA (Mavigok Aviation).