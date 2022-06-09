Анталья в 2022 году может потерять 2,5 млн российских туристов

«Наблюдаемое падение турпотока в Турцию и Анталью в частности – исключительно следствие дефицита самолетов и сужения географии вылетов из-за «авиасанкций» западных стран. А вовсе не мнимого «снижения спроса». Снижения нет», — отметили в АТОР. По подсчетам экспертов, из-за санкций против российских самолетов и сокращения количества рейсов весной за первые пять месяцев 2022 г. в Анталью прибыли всего около 368 000 россиян, что на 70,6% меньше аналогичного показателя 2019 года.