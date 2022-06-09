РЕН ТВ сообщил об обнаружении взрывного устройства у станции метро «Парк Победы»

Позже источник ТАСС пояснил, что найденным предметом оказался муляж гранаты, опасности для окружающих он не представляет. Муляж нашли в двадцати метрах от входа в вышеуказанную станцию метро. Движение по Кутузовскому проспекту во время осмотра предмета не перекрывалось.