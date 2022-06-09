Газета
Общество

РЕН ТВ сообщил об обнаружении взрывного устройства у станции метро «Парк Победы»

Ведомости

Взрывное устройство обнаружили недалеко от метро «Парк Победы» в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным Telegram-канала «База», на месте уже работают саперы.

По данным канала, устройство обнаружили в 50 метрах от станции метро «Парк Победы». Территорию вокруг находки оцепили, на месте работают оперативные службы, в том числе саперы с роботом.

По данным телеканала, саперы осматривают подозрительный предмет, прикрепленный к автомобилю на западе Москвы. Машина оказалась припаркована недалеко от площади Победы.

Как сообщают «Известия», саперы обнаружили предмет, похожий на гранату, вероятно, страйкбольную, а также газовый баллончик и ракетницу под подиумом для флагштоков, установленных перед Днем России неподалеку от метро «Парк Победы».

Позже источник ТАСС пояснил, что найденным предметом оказался муляж гранаты, опасности для окружающих он не представляет. Муляж нашли в двадцати метрах от входа в вышеуказанную станцию метро. Движение по Кутузовскому проспекту во время осмотра предмета не перекрывалось.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных