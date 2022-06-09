РЕН ТВ сообщил об обнаружении взрывного устройства у станции метро «Парк Победы»
По данным канала, устройство обнаружили в 50 метрах от станции метро «Парк Победы». Территорию вокруг находки оцепили, на месте работают оперативные службы, в том числе саперы с роботом.
По данным телеканала, саперы осматривают подозрительный предмет, прикрепленный к автомобилю на западе Москвы. Машина оказалась припаркована недалеко от площади Победы.
Как сообщают «Известия», саперы обнаружили предмет, похожий на гранату, вероятно, страйкбольную, а также газовый баллончик и ракетницу под подиумом для флагштоков, установленных перед Днем России неподалеку от метро «Парк Победы».
Позже источник ТАСС пояснил, что найденным предметом оказался муляж гранаты, опасности для окружающих он не представляет. Муляж нашли в двадцати метрах от входа в вышеуказанную станцию метро. Движение по Кутузовскому проспекту во время осмотра предмета не перекрывалось.