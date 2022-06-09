У самолета авиакомпании Nordwind загорелось шасси при посадке в Сочи
Во время посадки в аэропорту Сочи у пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, загорелась стойка шасси, сообщил «Интерфакс».
В пресс-службе аэропорта Сочи агентству рассказали, что при посадке произошло частичное возгорание левого шасси, пожар был оперативно ликвидирован силами служб аэропорта.
На борту самолета находится 191 пассажир, была проведена эвакуация, пострадавших нет. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.