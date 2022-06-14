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Поклонская сообщила о назначении советником генпрокурора

Ведомости

Экс-замглавы Россотрудничества, бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила о своем назначении на должность советника генпрокурора Игоря Краснова. 

«Сегодня я назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова <…> Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ», — рассказала Поклонская.

В пресс-службе Генпрокуратуры ТАСС подтвердили назначение Поклонской. «Приказом генерального прокурора РФ, подписанным 14 июня 2022 г., Н. В. Поклонская назначена на должность советника главы российского надзорного ведомства», - рассказали в ведомстве.

С 2016 по 2019 г. Поклонская занимала должность замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы комитета Думы по международным делам. В октябре 2021 г. ее назначили послом России в Кабо-Верде, однако в январе следующего года она сообщила, что ее назначение не состоится по личным обстоятельствам. 2 февраля президент России Владимир Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества, а 13 июня освободил от этого поста. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных