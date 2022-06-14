Поклонская сообщила о назначении советником генпрокурора
Экс-замглавы Россотрудничества, бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила о своем назначении на должность советника генпрокурора Игоря Краснова.
«Сегодня я назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова <…> Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ», — рассказала Поклонская.
В пресс-службе Генпрокуратуры ТАСС подтвердили назначение Поклонской. «Приказом генерального прокурора РФ, подписанным 14 июня 2022 г., Н. В. Поклонская назначена на должность советника главы российского надзорного ведомства», - рассказали в ведомстве.
С 2016 по 2019 г. Поклонская занимала должность замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы комитета Думы по международным делам. В октябре 2021 г. ее назначили послом России в Кабо-Верде, однако в январе следующего года она сообщила, что ее назначение не состоится по личным обстоятельствам. 2 февраля президент России Владимир Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества, а 13 июня освободил от этого поста.