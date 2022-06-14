Песков прокомментировал назначение Поклонской в Генпрокуратуру

2 февраля президент России Владимир Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества, а 13 июня освободил от этого поста. С 2016 по 2019 г. Поклонская занимала должность замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы комитета Думы по международным делам. В октябре 2021 г. ее назначили послом России в Кабо-Верде, однако в январе следующего года она сообщила, что назначение не состоится по личным обстоятельствам.