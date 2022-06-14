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Песков прокомментировал назначение Поклонской в Генпрокуратуру

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы и замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская была назначена советником Генпрокурора России, потому что «это соответствовало ее желанию».

«По всей видимости, это было предложение, это предложение соответствовало пожеланиям самой Поклонской», — ответил Песков на вопрос, почему Поклонскую назначили именно на этот пост.

Ранее сегодня Поклонская сообщила о своем назначении на должность советника Генерального прокурора России. Она заявила, что прекратит вести страницы в соцсетях и публичную деятельность. В пресс-службе ведомства ТАСС подтвердили назначение Поклонской.

2 февраля президент России Владимир Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества, а 13 июня освободил от этого поста. С 2016 по 2019 г. Поклонская занимала должность замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы комитета Думы по международным делам. В октябре 2021 г. ее назначили послом России в Кабо-Верде, однако в январе следующего года она сообщила, что назначение не состоится по личным обстоятельствам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных