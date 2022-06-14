Песков прокомментировал назначение Поклонской в Генпрокуратуру
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы и замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская была назначена советником Генпрокурора России, потому что «это соответствовало ее желанию».
«По всей видимости, это было предложение, это предложение соответствовало пожеланиям самой Поклонской», — ответил Песков на вопрос, почему Поклонскую назначили именно на этот пост.
Ранее сегодня Поклонская сообщила о своем назначении на должность советника Генерального прокурора России. Она заявила, что прекратит вести страницы в соцсетях и публичную деятельность. В пресс-службе ведомства ТАСС подтвердили назначение Поклонской.
2 февраля президент России Владимир Путин назначил Поклонскую на должность замглавы Россотрудничества, а 13 июня освободил от этого поста. С 2016 по 2019 г. Поклонская занимала должность замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы комитета Думы по международным делам. В октябре 2021 г. ее назначили послом России в Кабо-Верде, однако в январе следующего года она сообщила, что назначение не состоится по личным обстоятельствам.