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Общество

Навального перевели в колонию строгого режима

Ведомости

Алексей Навальный (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) переведен из колонии в Покрове Владимирской области в исправительное учреждение строгого режима после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

«Сегодня адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что Навальный там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного», — сказала она (цитата по ТАСС).

22 марта Лефортовский районный суд Москвы на выездном заседании в колонии Покрова во Владимирской области признал Навального виновным в мошенничестве и оскорблении суда. Оппозиционера приговорили к 9 годам лишения свободы (гособвинение запрашивало 13 лет) и штрафу в 1,2 млн руб.

До решения Лефортовского суда Навальный отбывал наказание по «делу Ив Роше»: в начале 2021 г. ему назначили 2,8 года лишения свободы после возвращения с лечения в Германии. Судья Лефортовского райсуда тогда сообщила, что в новом приговоре суммированы все предыдущие наказания. После вступления приговора в силу Навального переведут в другую колонию, потому что в ИК-2 в Покрове нет строгого режима.

Ранее по теме: Мосгорсуд оставил без изменений приговор Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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