Навального перевели в колонию строгого режима
Алексей Навальный (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) переведен из колонии в Покрове Владимирской области в исправительное учреждение строгого режима после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве, сообщила его адвокат Ольга Михайлова.
«Сегодня адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что Навальный там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного», — сказала она (цитата по ТАСС).
22 марта Лефортовский районный суд Москвы на выездном заседании в колонии Покрова во Владимирской области признал Навального виновным в мошенничестве и оскорблении суда. Оппозиционера приговорили к 9 годам лишения свободы (гособвинение запрашивало 13 лет) и штрафу в 1,2 млн руб.
До решения Лефортовского суда Навальный отбывал наказание по «делу Ив Роше»: в начале 2021 г. ему назначили 2,8 года лишения свободы после возвращения с лечения в Германии. Судья Лефортовского райсуда тогда сообщила, что в новом приговоре суммированы все предыдущие наказания. После вступления приговора в силу Навального переведут в другую колонию, потому что в ИК-2 в Покрове нет строгого режима.