Швейцария закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя в навигации

В аэропорту Женевы журналистам сообщили, что самолеты, следующие туда, перенаправили для посадки в другие страны. В частности, лайнер компании United Airlines совершит посадку в Париже. На вылет аэропорт также не работает, сообщила швейцарская газета La Tribune de Geneve («Трибюн де Женев»). Ожидается, что аэропорт Женевы вернется в штатный режим работы к 11.00 местного времени (12.00 мск).