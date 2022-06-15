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Швейцария закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя в навигации

Ведомости

Швейцария закрыла свое воздушное пространство утром 15 июня из-за технического сбоя у поставщика аэронавигационных услуг Skyguide, сообщили в пресс-службе компании. Небо будет закрыто до дальнейшего уведомления.

«Сегодня рано утром у швейцарского поставщика аэронавигационных услуг Skyguide произошел технический сбой, из-за чего воздушное пространство Швейцарии было закрыто для движения по соображениям безопасности. Это закрытие воздушного пространства действует до дальнейшего уведомления», — сообщили в пресс-службе. В компании выразили сожаление из-за инцидента и сообщили, что ищут решение проблемы. 

В аэропорту Женевы журналистам сообщили, что самолеты, следующие туда, перенаправили для посадки в другие страны. В частности, лайнер компании United Airlines совершит посадку в Париже. На вылет аэропорт также не работает, сообщила швейцарская газета La Tribune de Geneve («Трибюн де Женев»). Ожидается, что аэропорт Женевы вернется в штатный режим работы к 11.00 местного времени (12.00 мск).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных