Швейцария закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя в навигации
Швейцария закрыла свое воздушное пространство утром 15 июня из-за технического сбоя у поставщика аэронавигационных услуг Skyguide, сообщили в пресс-службе компании. Небо будет закрыто до дальнейшего уведомления.
«Сегодня рано утром у швейцарского поставщика аэронавигационных услуг Skyguide произошел технический сбой, из-за чего воздушное пространство Швейцарии было закрыто для движения по соображениям безопасности. Это закрытие воздушного пространства действует до дальнейшего уведомления», — сообщили в пресс-службе. В компании выразили сожаление из-за инцидента и сообщили, что ищут решение проблемы.
В аэропорту Женевы журналистам сообщили, что самолеты, следующие туда, перенаправили для посадки в другие страны. В частности, лайнер компании United Airlines совершит посадку в Париже. На вылет аэропорт также не работает, сообщила швейцарская газета La Tribune de Geneve («Трибюн де Женев»). Ожидается, что аэропорт Женевы вернется в штатный режим работы к 11.00 местного времени (12.00 мск).