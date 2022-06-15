Санкции не помешают поставкам лекарств для детей с орфанными заболеваниями

«Мы столкнулись с тем, что поставщики и производители препаратов могут под действием санкций выйти из программы. <…> Я хочу сказать, что первые эти три месяца работы, март, апрель, май, они позволили решить эту проблему с точки зрения текущей ситуации. Мы провели переговоры со всеми производителями и поставщиками. Они подтвердили гарантию поставок», — заявил Ткаченко (цитата по ТАСС). Он добавил, что поставщики и производители предупредили о возможном увеличении сроков поставок из-за санкций.