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Общество

Санкции не помешают поставкам лекарств для детей с орфанными заболеваниями

Ведомости

Зарубежные производители препаратов от орфанных (редких) заболеваний и их поставщики подтвердили гарантию поставок в Россию, несмотря на санкции, сообщил председатель фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы столкнулись с тем, что поставщики и производители препаратов могут под действием санкций выйти из программы. <…> Я хочу сказать, что первые эти три месяца работы, март, апрель, май, они позволили решить эту проблему с точки зрения текущей ситуации. Мы провели переговоры со всеми производителями и поставщиками. Они подтвердили гарантию поставок», — заявил Ткаченко (цитата по ТАСС). Он добавил, что поставщики и производители предупредили о возможном увеличении сроков поставок из-за санкций.

Фонд «Круг добра» был создан по инициативе президента России Владимира Путина для обеспечения дорогостоящими лекарствами детей с орфанными заболеваниями. Фонд получает финансирование за счет повышенного НДФЛ на доходы более 5 млн руб. в год. В 2021 г. фонд обеспечил лекарствами более 2000 детей.

После начала спецоперации на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили свою работу в России. Американская Eli Lilly заявила, что будет ввозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжают поставки, но приостановили инвестиции или клинические исследования. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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