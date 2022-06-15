Санкции не помешают поставкам лекарств для детей с орфанными заболеваниями
Зарубежные производители препаратов от орфанных (редких) заболеваний и их поставщики подтвердили гарантию поставок в Россию, несмотря на санкции, сообщил председатель фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы столкнулись с тем, что поставщики и производители препаратов могут под действием санкций выйти из программы. <…> Я хочу сказать, что первые эти три месяца работы, март, апрель, май, они позволили решить эту проблему с точки зрения текущей ситуации. Мы провели переговоры со всеми производителями и поставщиками. Они подтвердили гарантию поставок», — заявил Ткаченко (цитата по ТАСС). Он добавил, что поставщики и производители предупредили о возможном увеличении сроков поставок из-за санкций.
Фонд «Круг добра» был создан по инициативе президента России Владимира Путина для обеспечения дорогостоящими лекарствами детей с орфанными заболеваниями. Фонд получает финансирование за счет повышенного НДФЛ на доходы более 5 млн руб. в год. В 2021 г. фонд обеспечил лекарствами более 2000 детей.
После начала спецоперации на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили свою работу в России. Американская Eli Lilly заявила, что будет ввозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжают поставки, но приостановили инвестиции или клинические исследования. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.