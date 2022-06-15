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Великобритания может выйти из ЕСПЧ из-за срыва депортационных рейсов

Ведомости

Правительство Великобритании не исключает возможность выхода из Европейской конвенции о правах человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что европейские судьи остановили отправку первого рейса с нелегальными мигрантами в Руанду, сообщила британская газета The Daily Telegraph.

14 июня ЕСПЧ вынес срочный судебный запрет на депортацию одного из просителей убежища, аналогичный судебный запрет получили и остальные шесть мигрантов. Издание уточняет, что чартерный рейс Boeing 767 стоимостью 300 000 фунтов стерлингов, который должен был доставить мигрантов из Уилтшира в Руанду, был остановлен.

Один из представителей правительства заявил, что оно сделает «все возможное», чтобы выполнение депортационных рейсов в Руанду было запущено. «Мы держим на столе все варианты, включая любые дальнейшие правовые реформы, которые могут быть необходимы. Мы рассмотрим все законодательство и процессы», – заявил представитель изданию на вопрос о том, может ли правительство принять решение о выходе из ЕСПЧ.

Также министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что правительство не испугают неизбежные юридические проблемы и оно не позволит блокировать депортацию.

Как ранее сообщали РИА «Новости», 13 апреля Великобритания и Руанда подписали соглашение в сфере миграции, которое позволяет британскому правительству депортировать в африканскую страну лиц, ищущих убежище или являющихся нелегальными мигрантами. Обработка документов и дальнейшая релокация в рамках соглашения должна проходить в Руанде. Первый депортационный рейс был запланирован на 14 июня – в этот же день Верховный суд Великобритании подтвердил правомерность выдворения мигрантов из страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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