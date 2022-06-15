Великобритания может выйти из ЕСПЧ из-за срыва депортационных рейсов
Правительство Великобритании не исключает возможность выхода из Европейской конвенции о правах человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что европейские судьи остановили отправку первого рейса с нелегальными мигрантами в Руанду, сообщила британская газета The Daily Telegraph.
14 июня ЕСПЧ вынес срочный судебный запрет на депортацию одного из просителей убежища, аналогичный судебный запрет получили и остальные шесть мигрантов. Издание уточняет, что чартерный рейс Boeing 767 стоимостью 300 000 фунтов стерлингов, который должен был доставить мигрантов из Уилтшира в Руанду, был остановлен.
Один из представителей правительства заявил, что оно сделает «все возможное», чтобы выполнение депортационных рейсов в Руанду было запущено. «Мы держим на столе все варианты, включая любые дальнейшие правовые реформы, которые могут быть необходимы. Мы рассмотрим все законодательство и процессы», – заявил представитель изданию на вопрос о том, может ли правительство принять решение о выходе из ЕСПЧ.
Также министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что правительство не испугают неизбежные юридические проблемы и оно не позволит блокировать депортацию.
Как ранее сообщали РИА «Новости», 13 апреля Великобритания и Руанда подписали соглашение в сфере миграции, которое позволяет британскому правительству депортировать в африканскую страну лиц, ищущих убежище или являющихся нелегальными мигрантами. Обработка документов и дальнейшая релокация в рамках соглашения должна проходить в Руанде. Первый депортационный рейс был запланирован на 14 июня – в этот же день Верховный суд Великобритании подтвердил правомерность выдворения мигрантов из страны.