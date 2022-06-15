Великобритания может выйти из ЕСПЧ из-за срыва депортационных рейсов

Один из представителей правительства заявил, что оно сделает «все возможное», чтобы выполнение депортационных рейсов в Руанду было запущено. «Мы держим на столе все варианты, включая любые дальнейшие правовые реформы, которые могут быть необходимы. Мы рассмотрим все законодательство и процессы», – заявил представитель изданию на вопрос о том, может ли правительство принять решение о выходе из ЕСПЧ.