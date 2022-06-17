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Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян

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Французский актер Жан-Луи Трентиньян скончался на 92-м году жизни, сообщило агентство AFP со ссылкой на его супругу.

Как сообщает агентство, артист «скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких».

Актер родился в 1930 г. на юге Франции в семье владельца кондитерской фабрики. Его дядя — французский автогонщик Морис Трентиньян. В 1951 г. он начал играть в театре, позже участвовал в радиопостановках. Актер дебютировал в кино в 1955 г., сыграв эпизодическую роль в фильме «Если парни всего мира». Самыми известными работами Трентиньяна стали фильмы «Мужчина и женщина», «Любовь», «Обгон», «И Бог создал женщину».

На 65-м Каннском киносмотре была презентована драма старого друга актера Михаэля Ханеке «Любовь», где Трентиньян исполнил главную роль — пожилого учителя музыки Жоржа, присматривающего за умирающей супругой. Высокие оценки его актерской работы в кинопьесе были подтверждены «Сезаром», премией Европейской киноакадемии, статусом одного из центральных кандидатов на премию «Оскар» 2013 г. за лучшую мужскую роль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных