Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян
Французский актер Жан-Луи Трентиньян скончался на 92-м году жизни, сообщило агентство AFP со ссылкой на его супругу.
Как сообщает агентство, артист «скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких».
Актер родился в 1930 г. на юге Франции в семье владельца кондитерской фабрики. Его дядя — французский автогонщик Морис Трентиньян. В 1951 г. он начал играть в театре, позже участвовал в радиопостановках. Актер дебютировал в кино в 1955 г., сыграв эпизодическую роль в фильме «Если парни всего мира». Самыми известными работами Трентиньяна стали фильмы «Мужчина и женщина», «Любовь», «Обгон», «И Бог создал женщину».
На 65-м Каннском киносмотре была презентована драма старого друга актера Михаэля Ханеке «Любовь», где Трентиньян исполнил главную роль — пожилого учителя музыки Жоржа, присматривающего за умирающей супругой. Высокие оценки его актерской работы в кинопьесе были подтверждены «Сезаром», премией Европейской киноакадемии, статусом одного из центральных кандидатов на премию «Оскар» 2013 г. за лучшую мужскую роль.