Умер французский актер Жан-Луи Трентиньян

Актер родился в 1930 г. на юге Франции в семье владельца кондитерской фабрики. Его дядя — французский автогонщик Морис Трентиньян. В 1951 г. он начал играть в театре, позже участвовал в радиопостановках. Актер дебютировал в кино в 1955 г., сыграв эпизодическую роль в фильме «Если парни всего мира». Самыми известными работами Трентиньяна стали фильмы «Мужчина и женщина», «Любовь», «Обгон», «И Бог создал женщину».