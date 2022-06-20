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ФСБ сообщила о задержании троих налоговиков за передачу данных о силовиках

Ведомости

Силовики задержали троих бывших и действующих сотрудников налоговой службы, которых подозревают в передаче данных о полицейских и военных представителям детективного агентства, говорится на сайте управления СКР по Москве. ТАСС уточнил, что речь идет о персональных данных военнослужащих, которые передавали иностранным гражданам.

По данным следствия, сотрудники ФНС вступили в сговор в период с 2019 по 2020 г., чтобы получить незаконный доход. «Имея доступ к информационным системам, за денежные средства они предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности», — рассказали в СК.

Сотрудники СКР по Москве, ФСБ России и КГБ Белоруссии пресекли деятельность злоумышленников. Силовики провели обыски в домах и на рабочих местах задержанных и изъяли мобильные устройства, компьютеры, ноутбуки, документы и другие вещи, которые представляют интерес для следствия. Следственные действия прошли также в Оренбургской, Псковской и Ярославской областях.

Два фигуранта дела были арестованы, еще двоих поместили под домашний арест. Они проходят по уголовному делу по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц) и ч. 2 ст. 291.1 (посредничество при взяточничестве).

Ранее ФСБ сообщила, что злоумышленники передали заказчикам, в том числе в интересах иностранцев, данные более 30 человек, в том числе военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных