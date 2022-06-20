ФСБ сообщила о задержании троих налоговиков за передачу данных о силовиках
Силовики задержали троих бывших и действующих сотрудников налоговой службы, которых подозревают в передаче данных о полицейских и военных представителям детективного агентства, говорится на сайте управления СКР по Москве. ТАСС уточнил, что речь идет о персональных данных военнослужащих, которые передавали иностранным гражданам.
По данным следствия, сотрудники ФНС вступили в сговор в период с 2019 по 2020 г., чтобы получить незаконный доход. «Имея доступ к информационным системам, за денежные средства они предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности», — рассказали в СК.
Сотрудники СКР по Москве, ФСБ России и КГБ Белоруссии пресекли деятельность злоумышленников. Силовики провели обыски в домах и на рабочих местах задержанных и изъяли мобильные устройства, компьютеры, ноутбуки, документы и другие вещи, которые представляют интерес для следствия. Следственные действия прошли также в Оренбургской, Псковской и Ярославской областях.
Два фигуранта дела были арестованы, еще двоих поместили под домашний арест. Они проходят по уголовному делу по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц) и ч. 2 ст. 291.1 (посредничество при взяточничестве).
Ранее ФСБ сообщила, что злоумышленники передали заказчикам, в том числе в интересах иностранцев, данные более 30 человек, в том числе военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов.