ФСБ сообщила о задержании троих налоговиков за передачу данных о силовиках

По данным следствия, сотрудники ФНС вступили в сговор в период с 2019 по 2020 г., чтобы получить незаконный доход. «Имея доступ к информационным системам, за денежные средства они предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности», — рассказали в СК.