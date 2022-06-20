На МЦК планируют запустить двухэтажные поезда
По его словам, сейчас инфраструктура МЦК едва справляется с существующим пассажиропотоком. «Запуск двухэтажных поездов позволит увеличить провозную способность кольца, создаст больше пространства и посадочных мест», — отметил Ликсутов.
Новые составы оборудуют «всем необходимым для комфорта пассажиров». Разработчики также планируют увеличить количество дверей в вагоне до трех и оборудовать их широкими дверями, как в поездах «Иволга» и «Москва 2020». Это увеличит скорость посадки и высадки пассажиров.
Также Ликсутов уточнил, что новый подвижной состав будет на 100% продуктом и разработкой отечественного производства, что позволит усилить экономику страны, «позволит обеспечить производителей новыми заказами, подтолкнет к организации дополнительного производства участников рынка, создаст рабочие места и создаст благоприятные условия для импортозамещения в России».
МЦК было открыто в сентябре 2016 г. Сейчас по нему ходят современные поезда «Ласточка», которые вмещают 1500 человек. По данным дептранса, в 2021 г. пассажиропоток побил рекорд допандемийного 2019 г. (148 млн человек) и превысил 150 млн человек.