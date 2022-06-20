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На МЦК планируют запустить двухэтажные поезда

Ведомости

Департамент транспорта Москвы обсуждает с РЖД возможность запуска двухэтажных поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК), чтобы решить проблему рекордного пассажиропотока в 550 000 человек в сутки. Об этом сообщил глава департамента Максим Ликсутов, передает ТАСС.

По его словам, сейчас инфраструктура МЦК едва справляется с существующим пассажиропотоком. «Запуск двухэтажных поездов позволит увеличить провозную способность кольца, создаст больше пространства и посадочных мест», — отметил Ликсутов.

Новые составы оборудуют «всем необходимым для комфорта пассажиров». Разработчики также планируют увеличить количество дверей в вагоне до трех и оборудовать их широкими дверями, как в поездах «Иволга» и «Москва 2020». Это увеличит скорость посадки и высадки пассажиров.

Также Ликсутов уточнил, что новый подвижной состав будет на 100% продуктом и разработкой отечественного производства, что позволит усилить экономику страны, «позволит обеспечить производителей новыми заказами, подтолкнет к организации дополнительного производства участников рынка, создаст рабочие места и создаст благоприятные условия для импортозамещения в России».

МЦК было открыто в сентябре 2016 г. Сейчас по нему ходят современные поезда «Ласточка», которые вмещают 1500 человек. По данным дептранса, в 2021 г. пассажиропоток побил рекорд допандемийного 2019 г. (148 млн человек) и превысил 150 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных