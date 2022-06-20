На МЦК планируют запустить двухэтажные поезда

МЦК было открыто в сентябре 2016 г. Сейчас по нему ходят современные поезда «Ласточка», которые вмещают 1500 человек. По данным дептранса, в 2021 г. пассажиропоток побил рекорд допандемийного 2019 г. (148 млн человек) и превысил 150 млн человек.