Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

«Адомайтис был настоящим символом преданности актерскому мастерству. Я восхищался им не только в кино, но и как театральным актером, который вместе с другими литовскими эстрадными деятелями создал незабываемые роли. В нашем последнем разговоре маэстро намекнул, что хочет попробовать себя в роли режиссера. Очень жаль, что этой мечте не суждено было сбыться», — рассказал Науседа.