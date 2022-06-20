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Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

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Литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает портал LRT. Информацию подтвердили родственники артиста. 

«Адомайтис был знаменитым литовским актером театра и кино, сыгравшим множество ролей в самых известных литовских театральных и кинопроизведениях, среди них фильм Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать" и в фильме Алмантаса Грикявичюса «Чувства», — говорится в сообщении. Соболезнования в связи со смертью актера выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

«Адомайтис был настоящим символом преданности актерскому мастерству. Я восхищался им не только в кино, но и как театральным актером, который вместе с другими литовскими эстрадными деятелями создал незабываемые роли. В нашем последнем разговоре маэстро намекнул, что хочет попробовать себя в роли режиссера. Очень жаль, что этой мечте не суждено было сбыться», — рассказал Науседа.

Адомайтис родился в 1937 г. С 1958 г. начал учиться на актерском факультете Вильнюсской консерватории, в 1962 г. получил диплом актера. Играл в том числе в Вильнюсском малом театре, Русском драматическом театре Литвы, Балтийском доме, Творческом объединении «ДУЭТ». Последние годы боролся с раком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных