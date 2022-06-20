Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
Литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает портал LRT. Информацию подтвердили родственники артиста.
«Адомайтис был знаменитым литовским актером театра и кино, сыгравшим множество ролей в самых известных литовских театральных и кинопроизведениях, среди них фильм Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать" и в фильме Алмантаса Грикявичюса «Чувства», — говорится в сообщении. Соболезнования в связи со смертью актера выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
«Адомайтис был настоящим символом преданности актерскому мастерству. Я восхищался им не только в кино, но и как театральным актером, который вместе с другими литовскими эстрадными деятелями создал незабываемые роли. В нашем последнем разговоре маэстро намекнул, что хочет попробовать себя в роли режиссера. Очень жаль, что этой мечте не суждено было сбыться», — рассказал Науседа.
Адомайтис родился в 1937 г. С 1958 г. начал учиться на актерском факультете Вильнюсской консерватории, в 1962 г. получил диплом актера. Играл в том числе в Вильнюсском малом театре, Русском драматическом театре Литвы, Балтийском доме, Творческом объединении «ДУЭТ». Последние годы боролся с раком.