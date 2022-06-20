Путин поручил упростить ввоз лекарств и медизделий, закупаемых фондом «Круг добра»
Президент России Владимир Путин поручил упростить ввоз в страну лекарств и медицинских изделий, закупаемых фондом «Круг добра». Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений главы государства.
«Правительству России рассмотреть вопросы упрощения процедуры ввоза в Российскую Федерацию лекарственных препаратов и медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра" для нужд его деятельности», — говорится в документе.
Фонд «Круг добра» был создан по инициативе президента России Владимира Путина для обеспечения дорогостоящими лекарствами детей с орфанными (редкими) заболеваниями. Фонд получает финансирование за счет повышенного НДФЛ на доходы более 5 млн руб. в год. В 2021 г. фонд обеспечил лекарствами более 2000 детей.
Председатель фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко ранее заверил, что зарубежные производители препаратов от орфанных заболеваний и их поставщики подтвердили гарантию поставок в Россию, несмотря на санкции. Он добавил, что поставщики и производители предупредили о возможном увеличении сроков поставок из-за ограничений.
После начала спецоперации на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили свою работу в России. Американская Eli Lilly заявила, что будет ввозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжают поставки, но приостановили инвестиции или клинические исследования. Johnson & Johnson заявила, что приостанавливает поставку средств личной гигиены, но продолжит завозить лекарства и медизделия.