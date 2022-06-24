Газета
Общество

В Харьковском университете ликвидировали кафедру русского языка и литературы

Ведомости

Харьковский национальный университет имени Каразина исключил из своей программы изучение русского языка и литературы, заменив его польской филологией, сообщает издание «Страна» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана новая кафедра славянской филологии», — говорится в сообщении.

Ранее издание сообщило, что с 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей — их заменят авторами других государств. Русский язык в школах области нельзя будет также преподавать факультативно, его запретят полностью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что украинский язык сохранит статус государственного на территории Донбасса, а также в районах Украины, перешедших под контроль российской армии. По его словам, статус языка в будущем будет зависеть только от выбора людей, проживающих на этих территориях.

В начале мая министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на «агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию». «Русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью», — добавил министр.

Ранее по теме: Глава Крыма Аксенов призвал «очистить» русский язык от англицизмов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных