В Харьковском университете ликвидировали кафедру русского языка и литературы

В начале мая министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на «агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию». «Русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью», — добавил министр.