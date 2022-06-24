В Харьковском университете ликвидировали кафедру русского языка и литературы
Харьковский национальный университет имени Каразина исключил из своей программы изучение русского языка и литературы, заменив его польской филологией, сообщает издание «Страна» со ссылкой на пресс-службу вуза.
«На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана новая кафедра славянской филологии», — говорится в сообщении.
Ранее издание сообщило, что с 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей — их заменят авторами других государств. Русский язык в школах области нельзя будет также преподавать факультативно, его запретят полностью.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что украинский язык сохранит статус государственного на территории Донбасса, а также в районах Украины, перешедших под контроль российской армии. По его словам, статус языка в будущем будет зависеть только от выбора людей, проживающих на этих территориях.
В начале мая министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на «агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию». «Русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью», — добавил министр.