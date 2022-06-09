Песков заявил о сохранении государственного статуса украинского языка в Донбассе

«Можно однозначно сказать, что да. У нас государственный язык один, если говорить о нашей стране. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, статус украинского языка в будущем будет зависеть только от выбора людей, проживающих на этих территориях.