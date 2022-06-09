Песков заявил о сохранении государственного статуса украинского языка в Донбассе
Украинский язык сохранит статус государственного на территории Донбасса, а также в районах Украины, перешедших под контроль российской армии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Можно однозначно сказать, что да. У нас государственный язык один, если говорить о нашей стране. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, статус украинского языка в будущем будет зависеть только от выбора людей, проживающих на этих территориях.
7 июня начальник Херсонского областного управления образования Татьяна Кузьмич сообщила, что украинский язык и литература будут сохранены в учебных планах в регионе в случае присоединения к России. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов также заявлял, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного.
Восстановление официального статуса русского языка на Украине входило в повестку русско-украинских переговоров наравне с демилитаризацией и денацификацией страны, а также признанием современных территориальных реалий — присоединения Крыма к России и независимости ДНР и ЛНР.