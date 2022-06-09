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Песков заявил о сохранении государственного статуса украинского языка в Донбассе

Ведомости

Украинский язык сохранит статус государственного на территории Донбасса, а также в районах Украины, перешедших под контроль российской армии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно однозначно сказать, что да. У нас государственный язык один, если говорить о нашей стране. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, статус украинского языка в будущем будет зависеть только от выбора людей, проживающих на этих территориях.

7 июня начальник Херсонского областного управления образования Татьяна Кузьмич сообщила, что украинский язык и литература будут сохранены в учебных планах в регионе в случае присоединения к России. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов также заявлял, что русский язык наравне с украинским получит статус государственного.

Восстановление официального статуса русского языка на Украине входило в повестку русско-украинских переговоров наравне с демилитаризацией и денацификацией страны, а также признанием современных территориальных реалий — присоединения Крыма к России и независимости ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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