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Минпросвещения не будет переносить учебный год в приграничных с Украиной регионах

Ведомости

Власти России не обсуждают перенос начала учебного года в школах регионов, граничащих с Украиной, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Так вопрос не обсуждается», — ответил Кравцов на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Ранее первый замминистра просвещения России Александр Бугаев сообщил, что министерство планирует начать учебный год в школах в Донбассе 1 сентября.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах ВСУ в середине апреля. 6 из 7 таких регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, затем власти некоторых регионов продлили такой режим. 20 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Суземка обстреляли со стороны Украины. В результате пострадал один человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных