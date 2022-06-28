Минпросвещения не будет переносить учебный год в приграничных с Украиной регионах

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах ВСУ в середине апреля. 6 из 7 таких регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, затем власти некоторых регионов продлили такой режим. 20 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Суземка обстреляли со стороны Украины. В результате пострадал один человек.