Минпросвещения не будет переносить учебный год в приграничных с Украиной регионах
Власти России не обсуждают перенос начала учебного года в школах регионов, граничащих с Украиной, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Так вопрос не обсуждается», — ответил Кравцов на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
Ранее первый замминистра просвещения России Александр Бугаев сообщил, что министерство планирует начать учебный год в школах в Донбассе 1 сентября.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах ВСУ в середине апреля. 6 из 7 таких регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, затем власти некоторых регионов продлили такой режим. 20 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Суземка обстреляли со стороны Украины. В результате пострадал один человек.