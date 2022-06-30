Умер арестованный по заявлению Райкина ректор ВШСИ Полянкин
Ректор Высшей школы сценических искусств («Театральной школы Константина Райкина», или ВШСИ) Анатолий Полянкин, отправленный под домашний арест по подозрению в мошенничестве после заявления уволенного им экс-худрука ВСШИ Константина Райкина, скончался. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает ТАСС.
«Только что стало известно, что это случилось вчера около трех-четырех [часов] дня в реанимации больницы, куда он попал в тяжелой форме», — сообщил агентству адвокат Василий Куликов.
Полянкин уволил Райкина с поста худрука ВШСИ в середине апреля. До этого, 24 марта, ректор подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 г. В заявлении студсовета ВСШИ говорилось, что ректор не согласовал это решение с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы.
В свою очередь Райкин обратился в суд с требованием восстановить его в должности, утверждая, что Полянкин «неделями» не появлялся на рабочем месте. Позже выяснилось, что еще в декабре 2021 г. экс-худрук ВСШИ написал заявление на Полянкина, в связи с которым было возбуждено уголовное дело против Полянкина по факту хищения помещений фонда имени А. И. Райкина, в том числе здания ВСШИ (ст. 159 УК РФ («мошенничество»). В итоге по ходатайству следствия 15 апреля Бабушкинским судом Полянкину выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.