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Умер арестованный по заявлению Райкина ректор ВШСИ Полянкин

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Ректор Высшей школы сценических искусств («Театральной школы Константина Райкина», или ВШСИ) Анатолий Полянкин, отправленный под домашний арест по подозрению в мошенничестве после заявления уволенного им экс-худрука ВСШИ Константина Райкина, скончался. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает ТАСС.

«Только что стало известно, что это случилось вчера около трех-четырех [часов] дня в реанимации больницы, куда он попал в тяжелой форме», — сообщил агентству адвокат Василий Куликов.

Полянкин уволил Райкина с поста худрука ВШСИ в середине апреля. До этого, 24 марта, ректор подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 г. В заявлении студсовета ВСШИ говорилось, что ректор не согласовал это решение с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы.

В свою очередь Райкин обратился в суд с требованием восстановить его в должности, утверждая, что Полянкин «неделями» не появлялся на рабочем месте. Позже выяснилось, что еще в декабре 2021 г. экс-худрук ВСШИ написал заявление на Полянкина, в связи с которым было возбуждено уголовное дело против Полянкина по факту хищения помещений фонда имени А. И. Райкина, в том числе здания ВСШИ (ст. 159 УК РФ («мошенничество»). В итоге по ходатайству следствия 15 апреля Бабушкинским судом Полянкину выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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