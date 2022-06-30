Умер арестованный по заявлению Райкина ректор ВШСИ Полянкин

В свою очередь Райкин обратился в суд с требованием восстановить его в должности, утверждая, что Полянкин «неделями» не появлялся на рабочем месте. Позже выяснилось, что еще в декабре 2021 г. экс-худрук ВСШИ написал заявление на Полянкина, в связи с которым было возбуждено уголовное дело против Полянкина по факту хищения помещений фонда имени А. И. Райкина, в том числе здания ВСШИ (ст. 159 УК РФ («мошенничество»). В итоге по ходатайству следствия 15 апреля Бабушкинским судом Полянкину выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.