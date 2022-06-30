ФСИН выступила против возвращения смертной казни

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин ранее заявил, что отмена моратория на смертную казнь стала бы сейчас плохим сигналом, а единственная возможность это сделать – принять новую Конституцию. Он напомнил, что, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека в 1996 г., Россия обязалась ввести мораторий на смертную казнь и в течение трех лет запретить ее, ратифицировав Протокол № 6 к конвенции. Проект закона о ратификации был внесен в Госдуму в 1999 г. вместе с проектом закона об упразднении смертной казни (исключении ее из УК и т. д.).