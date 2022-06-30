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ФСИН выступила против возвращения смертной казни

Ведомости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выступает против возвращения смертной казни, заявил министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Наше ведомство курирует ФСИН, которая занималась раньше исполнением наказания в части смертной казни. Я, готовясь к встрече, позвонил одному из руководителей, который настоящий профессионал. Я ему задал четкий вопрос: "Ваше отношение к проблеме смертной казни?" И я был удивлен, когда он мне ответил, что "не надо этого делать", - подчеркнул Чуйченко (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, во ФСИН привели два довода против возвращения смертной казни: «Нельзя забирать у людей шанс исправиться. И второе - а кто будет исполнять? Хватит».

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин ранее заявил, что отмена моратория на смертную казнь стала бы сейчас плохим сигналом, а единственная возможность это сделать – принять новую Конституцию. Он напомнил, что, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека в 1996 г., Россия обязалась ввести мораторий на смертную казнь и в течение трех лет запретить ее, ратифицировав Протокол № 6 к конвенции. Проект закона о ратификации был внесен в Госдуму в 1999 г. вместе с проектом закона об упразднении смертной казни (исключении ее из УК и т. д.).

Законопроект не был принят, но и не был отклонен, сказал Зорькин, отметив, что в «этой ситуации именно КС взял на себя решение проблемы». КС ввел мораторий своим постановлением в 1999 г., оно требовало создания в России судов присяжных. А в 2009 г. суд сообщил в определении для Верховного суда, что за время действия моратория сформировались гарантии «права не быть подвергнутым смертной казни».

Ранее по теме: Мораторий на смертную казнь нельзя отделить от действующей Конституции
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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