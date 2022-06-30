ФСИН выступила против возвращения смертной казни
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выступает против возвращения смертной казни, заявил министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«Наше ведомство курирует ФСИН, которая занималась раньше исполнением наказания в части смертной казни. Я, готовясь к встрече, позвонил одному из руководителей, который настоящий профессионал. Я ему задал четкий вопрос: "Ваше отношение к проблеме смертной казни?" И я был удивлен, когда он мне ответил, что "не надо этого делать", - подчеркнул Чуйченко (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, во ФСИН привели два довода против возвращения смертной казни: «Нельзя забирать у людей шанс исправиться. И второе - а кто будет исполнять? Хватит».
Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин ранее заявил, что отмена моратория на смертную казнь стала бы сейчас плохим сигналом, а единственная возможность это сделать – принять новую Конституцию. Он напомнил, что, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека в 1996 г., Россия обязалась ввести мораторий на смертную казнь и в течение трех лет запретить ее, ратифицировав Протокол № 6 к конвенции. Проект закона о ратификации был внесен в Госдуму в 1999 г. вместе с проектом закона об упразднении смертной казни (исключении ее из УК и т. д.).
Законопроект не был принят, но и не был отклонен, сказал Зорькин, отметив, что в «этой ситуации именно КС взял на себя решение проблемы». КС ввел мораторий своим постановлением в 1999 г., оно требовало создания в России судов присяжных. А в 2009 г. суд сообщил в определении для Верховного суда, что за время действия моратория сформировались гарантии «права не быть подвергнутым смертной казни».