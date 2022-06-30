Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест

Уголовное дело в отношении Раковой возбудили в конце октября прошлого года. Ее обвинили в хищении более 50 млн руб. «Фонда новых форм развития образования» при реализации федерального проекта «Учитель года». Позднее ей предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Зуева по тому же делу обвинили в хищении более 21 млн руб. того же фонда.