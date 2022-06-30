Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого обвинили в хищении в особо крупном размере, сообщили «РИА Новости».
Ранее в ходе рассмотрения ходатайства следователь рассказал, что Мау купил билеты в Турцию на 2 июля, поэтому ему нельзя выбрать более мягкую меру наказания, чем домашний арест. Мау попросил отпустить его под залог в 21 млн руб. – размер суммы вменяемого ему ущерба. Он не признал свою вину.
МВД ранее сегодня сообщило о задержании Мау. Ему предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза. В МВД рассказали, что Мау проходит по делу об особо крупном мошенничестве, которое возбудили в отношении экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и др.
Уголовное дело в отношении Раковой возбудили в конце октября прошлого года. Ее обвинили в хищении более 50 млн руб. «Фонда новых форм развития образования» при реализации федерального проекта «Учитель года». Позднее ей предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Зуева по тому же делу обвинили в хищении более 21 млн руб. того же фонда.