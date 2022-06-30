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Ректора РАНХиГС Мау отправили под домашний арест

Ведомости

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого обвинили в хищении в особо крупном размере, сообщили «РИА Новости».

Ранее в ходе рассмотрения ходатайства следователь рассказал, что Мау купил билеты в Турцию на 2 июля, поэтому ему нельзя выбрать более мягкую меру наказания, чем домашний арест. Мау попросил отпустить его под залог в 21 млн руб. – размер суммы вменяемого ему ущерба. Он не признал свою вину.

МВД ранее сегодня сообщило о задержании Мау. Ему предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза. В МВД рассказали, что Мау проходит по делу об особо крупном мошенничестве, которое возбудили в отношении экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и др.

Уголовное дело в отношении Раковой возбудили в конце октября прошлого года. Ее обвинили в хищении более 50 млн руб. «Фонда новых форм развития образования» при реализации федерального проекта «Учитель года». Позднее ей предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Зуева по тому же делу обвинили в хищении более 21 млн руб. того же фонда.

Ранее по теме: Бессменный ректор РАНХиГС Владимир Мау задержан по подозрению в мошенничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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