Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС
Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, предусматривающий создание с 1 января 2023 г. Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России) на основе объединения Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС), сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. После реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу «одного окна», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
С 2023 г. будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. 72,8% от взноса будет направляться на пенсионное страхование, 8,9% – на социальное страхование, 18,3% – на медицинское.
По словам Володина, объединение фондов и внедрение единого тарифа также облегчат работодателям процедуру уплаты страховых взносов и сдачи отчетности — они смогут заплатить все страховые взносы, заполнив всего один документ. Это позволит снизить число ошибок при расчетах и вероятность начисления штрафов.
Вопрос объединения ПФР и ФСС к 2023 г. в декабре 2021 г. обсуждался Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), в январе 2022 г. Министерство труда и соцзащиты подтвердило желание создать единый фонд. В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить работу в данном направлении.