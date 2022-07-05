Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС

«Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. После реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу «одного окна», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.